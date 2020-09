L'émission « Vers le Tibet 2020 » de la CGTN présente trois équipes dirigées par des reporters de la CGTN et accompagnées de journalistes et de vloggers internationaux. À partir du 18 août , ils ont emprunté différents itinéraires à travers le plateau depuis la capitale du Tibet, Lhassa, où ils ont rejoint les célébrations traditionnelles pour montrer aux auditeurs le véritable Tibet.

Au Tibet, ils ont appris à réaliser des peintures Thangka avec des artistes locaux, ils ont rencontré le « Bouddha vivant » Kyungpo au monastère de Tashi Lhunpo, ils ont passé une journée avec la célébrité tibétaine de l'Internet Lhamo, ils ont nourri les taureaux tibétains, ils ont appris à monter à cheval et ils ont exploré la région par différents itinéraires.

Trois équipes avec des supporters

La journaliste de la CGTN Li Jingjing, le Youtubeur canadien Daniel Dumbrill et le journaliste français Manuel Rambaud sont trois membres de l'Équipe DJ. Li Jingjing et son équipe ont rencontré le « Bouddha vivant » Kyungpo au monastère de Tashi Lhunpo, ils ont atteint le camp de base du mont Qomolangma et ils ont visité le monastère de Rongpo, le plus haut monastère du monde.

L'équipe Beard Brothers est surtout composée du reporter de la CGTN Marco Shan, du journaliste Oscar Margain et d'un bahreïni, Yaser Ali Taher Jawad (Ph.D) « expert de la Chine ». Le 29 août, ils se sont entretenus avec la célébrité tibétaine Lhamo, qui compte près de 1,5 million d'adeptes sur Internet. Elle mène une vie tranquille dans le comté de Qonggyai, mais elle a attiré de nombreux adeptes rien qu'en partageant son quotidien. L'équipe a passé une journée avec Lhamo et a essayé de découvrir le secret de son succès en ligne.

Leur parcours couvre la danse folklorique tibétaine, le groupe musical local, l'artisanat millénaire, un lac « dans le ciel », des yaks sur un plateau et plus encore.

La troisième équipe se nomme A.N.T.; elle comprend le reporter de la CGTN Yang Xinmeng, le vlogger espagnol Noël et Sergei, le gourou numérique de la CGTN russe.

Yang et Noël ont appris à réaliser des peintures tibétaines Thangka avec des artistes locaux le 21 août, l'art sacré de cette peinture religieuse a été transmis de génération en génération.

Ils ont rencontré Sithar Dorje, qui est l'un des héritiers représentatifs qui ont contribué à la transmission de l'héritage. « L'épopée du roi Gésar » qu'il interprète est l'un des plus anciens poèmes épiques du monde.

Le voyage des trois équipes de la CGTN présente aux auditeurs un Tibet vivant et coloré. Le voile du mystérieux « Toit du monde » a été levé. Pour le peuple qui vit sur cette terre ancienne, nous sommes séparés non seulement par la distance, mais aussi par la géographie. Cependant, ce sont nos émotions qui nous lient.

Article original : https://news.cgtn.com/news/2020-09-02/Into-Tibet-2020-Explore-the-Roof-of-the-World-with-three-teams-TskKImVody/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1248477/CGTN_video_Sep_3.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248478/CGTN_Tashi_Lhunpo_Monastery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248479/CGTN_journalists.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248480/CGTN_journalists_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248481/Tibetan_tea.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]