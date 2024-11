MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - À la suite de la décision du ministre du Travail du Canada relativement au conflit de travail en cours au Port de Montréal, l'Administration portuaire de Montréal (APM) amorce son plan de reprise des opérations sur l'ensemble des terminaux. En fonction de la décision du Conseil canadien des relations industrielles, les activités de transbordement de marchandises reprendront graduellement au cours des prochains jours, tant à Montréal qu'à Contrecœur, en collaboration avec les partenaires portuaires et intermodaux. Plusieurs semaines seront nécessaires pour résorber les retards sur les terminaux et restaurer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement.

« La fin de ce conflit de travail nous permet de reprendre les opérations et de viser, dès que possible, un redémarrage des chaînes d'approvisionnement à travers l'ensemble de nos activités. Je remercie celles et ceux qui permettent la reprise des opérations de nos partenaires et clients. Le rétablissement des services permettra de reprendre les échanges internationaux, et ce au bénéfice des milliers d'entreprises et de consommateurs qui comptent sur des activités portuaires fiables et fluides, » souligne Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

Appel à la collaboration à l'occasion d'une réflexion collective

Bien que la cessation des différents moyens de pression initiés par l'Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal SCFP, section locale 375, permet la reprise des opérations, l'APM souhaite ardemment que l'ensemble des parties collaborent afin de conclure une paix industrielle durable reposant sur de nouvelles bases.

« Le retour au travail est une première étape essentielle, mais pour offrir aux entreprises d'ici une chaîne d'approvisionnement fiable, nous devons tirer des leçons et trouver des solutions durables. Une réflexion collective et des décisions structurelles s'imposent tant à l'échelle des relations de travail au Port de Montréal qu'au niveau canadien. Nous devons absolument trouver les mécanismes qui permettent d'offrir à la fois un environnement de travail attractif pour les employés logistiques et un contexte d'affaires capable de redonner confiance aux entreprises canadiennes et à nos partenaires internationaux », ajoute la présidente-directrice générale de l'APM.

Rappelons que la dernière convention collective négociée entre l'Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal SCFP, section locale 375 a été conçue en 2013.

