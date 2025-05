MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - La présidente-directrice générale de l'Administration portuaire (APM) Julie Gascon et la présidente du conseil d'administration Nathalie Pilon ont dévoilé aujourd'hui les résultats des activités du Port de Montréal pour l'année 2024 lors de la réunion annuelle, qui s'est déroulée au siège social de l'APM.

Les résultats dévoilés font état de volumes stables par rapport à l'année 2023, des résultats d'exploitation de 143 millions de dollars et d'un bénéfice net de 22,6 millions de dollars. L'année a été marquée par plusieurs grands projets du côté des infrastructures portuaires, des jalons franchis du côté de la transition énergétique, ainsi que plusieurs moments forts d'ouverture aux citoyens.

Trafic de marchandises

Avec 35,41 millions de tonnes de marchandises manutentionnées au Port de Montréal en 2024, le tonnage global affiche une légère hausse de 0,2 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat, malgré les incertitudes et les turbulences vécues au cours de l'année 2024, incluant le conflit de travail et les enjeux géopolitiques mondiaux, témoigne de la force de résilience des acteurs de l'industrie maritime et de l'importance du Port de Montréal dans la chaîne logistique nord-américaine.

- 12,58 millions de tonnes de marchandises conteneurisées ont été manutentionnées, enregistrant une baisse de 3,8 % par rapport à 2023. En nombre d'EVP (équivalent vingt pieds), cela représente 1 464 320 EVP, soit une diminution de 4,8 % sur un an.

- Le secteur du vrac liquide a atteint 13,67 millions de tonnes, avec une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

- Le secteur du vrac a enregistré une hausse de 9,3 %, atteignant 9,16 millions de tonnes, porté par la bonne performance du secteur du grain.

- Avec 65 136 passagers et membres d'équipage sur un total de 41 escales, la saison des croisières 2024 enregistre une légère baisse de 3 % par rapport à 2023.

Résultats financiers et investissements dans les infrastructures

Les revenus d'exploitation ont été de 143 millions de dollars en 2024, par rapport à 138 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 3,8 %.

Les dépenses se sont élevées à 129,5 millions de dollars, dont 94,1 millions de dollars excluant les amortissements.

Les investissements en immobilisations pour l'année 2024 ont totalisé 107 millions de dollars.

En tenant compte des produits et des charges financières, le bénéfice net est de 22,6 millions de dollars.

Le Port de Montréal affiche donc un bilan solide et maintient une excellente notation financière AA avec mention négative de Standard & Poor's, qui a été reconfirmée en janvier 2025. L'APM maintient également un solide ratio de couverture de la dette.

« Dans un contexte économique mondial marqué par l'incertitude et les bouleversements, l'Administration portuaire de Montréal a démontré en 2024 une résilience remarquable. Grâce à la solidité de notre modèle, à l'engagement de nos équipes et à la diversification de nos marchés, nous avons su maintenir notre cap, renforcer notre rôle stratégique pour le commerce canadien et poser les bases d'une croissance durable. Alors que 2025 s'annonce comme une année difficile, nous sommes résolument tournés vers l'avenir, avec des projets porteurs comme l'expansion à Contrecœur, et la volonté ferme de contribuer activement à la souveraineté économique du pays. » -- Julie Gascon, présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal

Préparer l'avenir du Port de Montréal

Parmi les grands projets menés au cours de l'année 2024, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur a franchi plusieurs jalons importants, parmi lesquels la signature d'une entente avec le regroupement Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet (CTCGP), composé des entreprises Pomerleau et Aecon, pour la conception des travaux en eau selon une approche de type conception-construction collaborative (CC collaborative). De plus, plusieurs initiatives dépliées, notamment le réaménagement du terminal CanEst, la réfection du pont ferroviaire Pie-IX et le projet d'optimisation du réseau ferroviaire, visent à renforcer l'efficacité opérationnelle et la sécurité, tout en préparant le Port à répondre aux exigences d'un marché en pleine croissance. Enfin, des projets de réhabilitation, tels que la réfection du quai 28 et du stationnement du Grand Quai, ainsi que la modernisation des équipements ferroviaires et des réseaux d'aqueduc, contribuent à maintenir la durabilité des installations tout en optimisant leur fonctionnement à long terme.

Le rapport annuel 2024 de l'APM peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.port-montreal.com/fr/rapport-annuel-2024

Développement durable

En matière environnementale, le Port de Montréal affiche un bilan GES de 3030 tonnes d'émissions de GES de portées 1 et 2, soit une diminution de 13 % par rapport à 2023 et de 37 % depuis 2007. Des initiatives comme l'électrification des quais, l'approvisionnement en gaz naturel renouvelable, ou encore l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments de l'APM s'inscrivent dans les objectifs de transition énergétique de l'APM. L'APM a également renforcé son rôle dans la communauté en soutenant 54 projets d'organismes communautaires, en multipliant les moments de dialogue avec les citoyens et en consolidant son engagement envers les Premières Nations. Le Port a notamment ouvert ses portes à plus de 10 000 visiteurs lors de sa journée portuaire et poursuivi son objectif d'intégration harmonieuse avec la ville grâce à l'aménagement de la promenade Bickerdike, ainsi que des actions concrètes pour réduire la pollution lumineuse et les impacts environnementaux. Le projet phare à Contrecœur a également intégré au cours de l'année des travaux de reboisement, des portes ouvertes et une approche transparente dans la reddition de comptes.

Le rapport de développement durable 2024 de l'APM peut être consulté sur notre site web ici.

Vers 2025

L'année 2025 sera marquée par des étapes décisives du côté du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, dont l'urgence s'impose dans le contexte politique et économique instable engendré par la guerre tarifaire menée par les États-Unis. Levier de croissance et de souveraineté économique du Canada, le projet évolue vers un lancement officiel et une première pelletée de terre au cours de l'année.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

