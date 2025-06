Légère baisse des activités portuaires et forte diversification des marchés en contexte de guerre tarifaire

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - En marge d'une allocution prononcée ce matin au Cercle canadien de Montréal par sa présidente-directrice générale, Julie Gascon, l'Administration portuaire de Montréal (APM) dévoile son bilan de mi-année 2025, marqué par une conjoncture économique mondiale complexe, mais aussi par des signaux encourageants de résilience et de diversification. L'APM fait état d'une baisse de 2,16 % de ses volumes globaux comparativement à la même période en 2024, atténuée par de bons résultats dans le secteur du grain et une diversification soutenue des marchés. Dans un contexte économique incertain, le Port confirme sa capacité d'adaptation et son rôle stratégique au service du commerce canadien.

Une performance résiliente

Malgré le ralentissement économique et une légère baisse des volumes, plusieurs signaux positifs viennent témoigner de la vitalité et de la résilience des marchés desservis via le Port de Montréal.

Le segment des conteneurs affiche une performance particulièrement encourageante, avec une hausse globale de 4 % en conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). Depuis le mois de mars, le tonnage conteneurisé mensuel dépasse de 14 % la moyenne mensuelle de l'année précédente. Comparativement aux deux premiers mois de l'année, les volumes ont bondi de 34 %.

Le transport de vrac enregistre également une forte croissance, porté notamment par le grain, avec 1,95 million de tonnes déplacées en cinq mois, soit une hausse de 16 %. Il s'agit d'un volume record, soutenu par la troisième meilleure récolte céréalière du siècle au Canada.

Des échanges internationaux en pleine diversification

Alors que les tensions commerciales incitent les entreprises à revoir leurs marchés d'exportation, le Port de Montréal s'impose comme un levier essentiel de diversification. Les flux sortants vers la Chine ont augmenté de 22 %, propulsant ce pays au rang de 2e partenaire commercial, après l'Inde, qui conserve sa première position avec près de 200 000 tonnes exportées depuis le début de l'année.

Des progressions marquées sont également enregistrées vers l'Espagne (+147 %), les Pays-Bas (+11 %), l'Afrique (+29 %, notamment pour les importations de cacao), ainsi que l'Amérique latine, où les navires arrivent 54 % plus chargés qu'en 2024. Les volumes vers l'Europe du Nord grimpent aussi de 10 %.

Les produits spécialisés ne sont pas en reste : les importations de fruits ont progressé de 29 %, l'aluminium de 42 %, et les échanges de produits pharmaceutiques ont connu une hausse notable de 18 %.

« En période de volatilité économique mondiale, notre mission est plus claire que jamais : offrir au commerce canadien un accès stable, efficace et diversifié aux marchés internationaux. La croissance des flux vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine démontre que le Port de Montréal agit comme un levier de souveraineté économique, en connectant plus que jamais nos entreprises aux chaînes d'approvisionnement mondiales », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Croissance et attractivité

Du côté de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, le projet a atteint un tournant charnière. Bénéficiant déjà de vastes appuis de la part des différents paliers de gouvernements, le terminal pourrait démarrer sa construction dès cette année et générer 8000 emplois durant cette phase.

D'autre part, la saison des croisières se poursuit au Port de Montréal, avec un achalandage anticipé de 58 000 passagers et membres d'équipage au cours de 42 opérations de 13 compagnies et 21 navires différents, auxquels s'ajoute la contribution du secteur des excursions sur le fleuve, qui attire annuellement plus de 100 000 passagers.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410