Vers la mise sur pied de l'Institut national d'excellence en éducation - L'excellence au service de la réussite de nos élèves

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce une étape cruciale de la création de l'Institut national d'excellence en éducation (INEE), soit le processus de recrutement pour le poste de présidente-directrice générale ou de président-directeur général de cet organisme, qui est amorcé aujourd'hui. Ce processus marque donc le démarrage de ce nouvel institut qui fera une différence dans la réussite de nos élèves.

Les récents événements dans certaines écoles du Québec nous ont à nouveau rappelé l'importance d'investir constamment dans la formation du personnel scolaire et de favoriser le déploiement des meilleures pratiques sur le terrain. C'est le rôle principal qu'aura à jouer l'INEE, dont le début officiel des activités est prévu au cours de l'été 2025. Dans un contexte où l'éducation est en constante évolution, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, il est essentiel de dresser la liste des méthodes et des approches qui ont fait leurs preuves ici comme ailleurs dans le monde afin de déployer les meilleures pratiques dans toutes nos écoles.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a introduit, en 2021, l'obligation pour les enseignants de suivre au moins trente heures d'activités de formation continue par période de deux ans. Ce nouvel institut jouera un rôle important pour assurer que ces formations sont constamment mises à jour pour toujours mieux répondre aux besoins des élèves et des équipes-écoles qui les accompagnent vers la réussite.

Rappelons qu'un rapport commandé en 2017 avait recommandé la création de l'INEE.

« L'école existe pour les élèves. En tant que ministre de l'Éducation, ma priorité est de créer les meilleures conditions possible pour qu'ils réussissent leur parcours scolaire. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 20 ans et il est primordial d'adapter les formations et les pratiques sur le terrain à un monde en perpétuelle transformation. C'est pourquoi nous avons besoin d'un institut indépendant, qui recense et diffuse les meilleures pratiques pédagogiques et les méthodes d'enseignement les plus avancées, celles qui ont fait leurs preuves pour répondre aux besoins des élèves. Je suis donc heureux de franchir aujourd'hui une importante étape vers la création de ce nouvel institut dans les prochains mois, qui profitera à nos élèves et à nos équipes-écoles. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Le ministre Drainville s'est engagé à mettre sur pied cet institut indépendant et autonome lors de l'adoption du projet de loi n o 23 en décembre 2023.

23 en décembre 2023. Les personnes intéressées qui possèdent les qualités recherchées pour le poste de PDG de l'INEE sont invitées à soumettre leur candidature avant le 10 mars 2025 à 16 h 30 (HNE) en visitant le site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs.

La ou le PDG de l'INEE sera responsable d'assurer le leadership et le bon fonctionnement de l'organisation en s'assurant qu'elle remplisse son mandat, c'est-à-dire la recension et la diffusion des pratiques les plus efficaces et à jour, qui ont fait leurs preuves ici et ailleurs.

