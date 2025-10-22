Vers l'interdiction de cultiver et de vendre plusieurs espèces exotiques envahissantes nuisibles pour la biodiversité du Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce le dépôt d'un projet de règlement visant à interdire la vente et la culture à des fins de distribution de 31 espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques. Les personnes et les organisations intéressées peuvent participer à la consultation sur le projet de règlement jusqu'au 6 décembre 2025.

Les EEE, tant fauniques que floristiques, sont une menace majeure pour la biodiversité du Québec. Leur introduction et leur propagation, qu'elles soient volontaires ou accidentelles, peuvent perturber les milieux naturels et nuire à la faune et à la flore indigène. Les coûts liés au contrôle des EEE et à l'atténuation de leurs impacts étant élevés et souvent récurrents, la prévention de leur introduction est la meilleure stratégie d'action face à cette problématique.

Le projet de règlement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans une approche préventive qui vise à encadrer des activités susceptibles d'introduire et de propager des EEE floristiques sur le territoire québécois, soit la production et le commerce de ces plantes. Les 31 espèces visées sont notamment celles qui présentent les risques les plus importants pour la nature, l'environnement et l'économie du Québec.

Faits saillants :

Ce projet de règlement s'inscrit dans la foulée du Plan nature 2030, dont l'une des cibles consiste à limiter l'introduction, liée à l'activité humaine, de nouvelles EEE sur le territoire québécois, et à freiner la propagation de celles qui y sont déjà présentes. Il est complémentaire aux autres actions du gouvernement du Québec dans ce domaine, dont le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes administré par la Fondation de la faune du Québec, qui a pour but de réduire les impacts des EEE sur les milieux naturels à haute valeur écologique.

Le Québec est responsable de la lutte contre les EEE introduites sur son territoire. Il vise à limiter leur propagation et leurs impacts et il assume pleinement ses responsabilités en la matière.

Le choix des espèces a été guidé par les connaissances scientifiques et locales, ainsi que par les recommandations d'experts.

Ce projet de règlement rejoint les efforts conjoints de lutte contre les EEE déployés avec les autres gouvernements de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent dans le cadre de leur engagement pris à cet effet.

Afin de permettre au milieu de s'adapter à la nouvelle réglementation, un délai d'application d'un an est prévu avant son entrée en vigueur en ce qui concerne la vente des espèces les plus commercialisées.

L'industrie horticole a déjà amorcé, depuis une dizaine d'années, des actions de sensibilisation pour que certaines EEE soient retirées du marché. C'est l'objectif du programme Je te remplace, une initiative de Québec Vert financée en partie par le Plan nature 2030, qui propose un accompagnement pour adapter les pratiques de ce secteur.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs