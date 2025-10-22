La fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie est de retour cet automne

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce la tenue de la sixième édition de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie, qui se déroulera les 1er et 2 novembre 2025. Cette activité a pour but d'encourager la relève à y participer, pour favoriser la pratique de l'activité et le transfert de connaissances aux nouveaux adeptes. La chasse au cerf de Virginie permet de mettre en valeur ce gibier et d'assurer une saine gestion de ses populations, en plus de générer des retombées économiques dans différentes régions.

Conditions d'admissibilité

Aucune inscription n'est nécessaire pour participer à cette fin de semaine de chasse, mais il faut respecter la réglementation en vigueur et répondre aux conditions d'admissibilité, soit :

Être une résidente ou un résident du Québec et correspondre à l'un des trois profils ci-dessous : Être âgé de 12 à 17 ans et détenir le certificat du chasseur approprié à l'arme utilisée; Avoir un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse . Si une personne n'en a jamais fait la demande et qu'elle est âgée d'au moins 12 ans au 31 octobre 2025, elle peut obtenir un numéro d'autorisation en téléphonant au 1 866 424-2773 au plus tard le 31 octobre à 16 h 30; Être une nouvelle chasseuse certifiée ou un nouveau chasseur certifié en 2024, âgé de 18 ans et plus;

Être titulaire d'un permis de chasse au cerf de Virginie valide associé à la zone de chasse visée. Il demeure possible de chasser en vertu du permis d'une ou d'un adulte (certaines conditions s'appliquent).

Règles d'accompagnement

Pour être accompagnatrice ou accompagnateur, vous devez résider au Québec et avoir 18 ans et plus (ou 25 ans si vous accompagnez une personne qui a un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse). Vous devez être titulaire d'un certificat du chasseur valide et approprié à l'arme qui sera utilisée par la chasseuse ou le chasseur de la relève que vous accompagnez.

Pendant la fin de semaine de la relève, aucun accompagnateur ou accompagnatrice ne peut utiliser une arme ni en avoir une en sa possession.

Pendant l'activité, il n'est possible d'accompagner qu'une seule personne de la relève si elle détient un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse. Autrement, il est possible d'accompagner un maximum de deux personnes à la fois.

Tous les détails concernant les modalités de participation à la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie et la réglementation qui y est associée sont accessibles sur la page Web de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie .

Intégration des femmes dans le domaine de la chasse

La fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie est aussi une belle occasion pour intégrer davantage les femmes dans le domaine de la chasse. La chasse est inclusive, et cette activité constitue une belle occasion pour sensibiliser la relève, tout comme les chasseurs d'expérience, à la place à laquelle les femmes ont droit sur les territoires de chasse.

Le Ministère encourage également la population à signaler tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou à [email protected]. Ce service est gratuit et confidentiel.

Faits saillants :

La chasse au cerf de Virginie génère des retombées économiques importantes dans plusieurs régions du Québec, et de nombreux emplois sont liés à la pratique de cette activité.

Les modalités de chasse au cerf de Virginie et diverses informations sur la gestion de l'espèce sont également accessibles sur la page Web du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027, dont découle la fin de semaine de la relève à la chasse.

Rappelons que le MELCCFP demeure la référence officielle en matière de réglementation sur la chasse. Il faut donc s'informer auprès du Ministère pour toute question particulière à ce sujet.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs