QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population de l'Estrie qu'il procédera à une opération de distribution d'appâts vaccinaux du 23 au 31 octobre 2025. Cette opération de vaccination vise à immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards contre la rage. L'objectif est de freiner la propagation de la maladie après la découverte de plusieurs cas chez des ratons laveurs au Québec depuis décembre 2024.

Pendant cette période, les équipes du Ministère parcourront un territoire de 1 600 km² touchant 24 municipalités de l'Estrie. Environ 134 000 appâts vaccinaux seront distribués manuellement dans les milieux fréquentés par les ratons laveurs, soit les berges des cours d'eau, les bordures des champs et des installations agricoles, les bâtiments abandonnés ainsi que les abords des poubelles.

La zone visée pour cette opération de vaccination a été choisie en raison de l'important risque d'émergence d'un nouveau foyer de rage du raton laveur dans ce secteur de l'Estrie. En effet, des cas ont été confirmés chez des ratons laveurs au Vermont en juillet 2025, à proximité de Stanstead. Depuis août 2025, sept cas ont été découverts chez des ratons laveurs dans les municipalités de Stanstead, Stanstead-Est et Ogden au Québec. Des efforts de vaccination par distribution d'appâts vaccinaux ainsi qu'une opération de capture et de vaccination ont été menés à l'été dans une partie de la zone visée en octobre. Cette opération de vaccination additionnelle dans le secteur a pour objectif de limiter les risques que la rage du raton laveur ne se propage vers Coaticook et Sherbrooke, en Estrie.

Pour contribuer aux efforts de lutte contre la rage du raton laveur au Québec, la population de l'Estrie et de la Montérégie est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire afin d'évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Deux opérations de vaccination ont déjà été réalisées en 2025 : Du 14 avril au 6 mai 2025 : 75 000 appâts vaccinaux ont été distribués sur 1 100 km 2 dans 27 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie; Du 5 août au 18 septembre : 635 000 appâts vaccinaux ont été distribués sur 7 016 km 2 dans 116 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie; De plus, une opération de type « trapper-vacciner-relâcher » menée sur un territoire d'environ 100 km 2 dans les municipalités de Barnston-Ouest, d'Ogden, de Stanstead et de Standstead-Est a permis de vacciner plus de 650 ratons laveurs.

Il est normal que des cas de rage soient encore détectés après les précédentes opérations de vaccination. En effet, plusieurs années consécutives de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie. Il est impossible d'arriver à vacciner tous les ratons laveurs d'un secteur. De plus, les animaux sont immunisés contre la rage environ quatre à six semaines après avoir consommé l'appât vaccinal. Néanmoins, l'efficacité de ce type d'intervention a déjà été démontrée.

Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un Plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

L'appât vaccinal ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki, et il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces visées. En raison de sa couleur, il se confond avec l'environnement et il est difficile à repérer pour l'humain. Pour savoir quoi faire en présence d'un appât vaccinal, consultez le site Québec.ca à la section Si vous trouvez un appât vaccinal.

