« Avec 72 % de la production mondiale de sirop d'érable, le Québec est le leader et entend bien le demeurer ! C'est pourquoi nous dévoilons dès aujourd'hui le besoin de ces nouvelles entailles qui entreront idéalement en production en 2022 et 2023 », déclare Serge Beaulieu, président du conseil d'administration des PPAQ.

En effet, même si la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable gérée par les PPAQ est encore capable de compenser la récolte moyenne de 2021, force est de constater que les volumes en stock sont à la baisse. De 107 millions de livres au 1er mars dernier, les inventaires sont maintenant rendus autour de 80 millions. Et les volumes de sirop certifié biologique sont quasi inexistants. La progression des ventes de 2020 et 2021, combinée à la récolte moyenne au Canada et aux États-Unis, incite les transformateurs et embouteilleurs de l'érable à compléter leurs besoins en sirop en multipliant leurs commandes auprès de la Réserve, ce qui est exactement son rôle premier. Par contre, selon les calculs actuariels récents, lorsque la Réserve plonge sous la barre des 80 millions de livres, il faut penser émettre du nouveau contingent acéricole pour développer de nouveaux territoires et de nouvelles entailles. L'idée est de garantir un approvisionnement sans rupture de stock pour le futur. Quand la Réserve baisse sous un certain seuil, il faut réagir. C'est ce que font les PPAQ.

Records de ventes sans précédent

Rappelons les records de ventes et d'exportations sans précédent établis en 2020, avec 147 millions de livres de sirop d'érable vendues par les acériculteurs québécois aux transformateurs par le biais de l'agence de vente. De ce chiffre, 135 millions de livres ont été exportées grâce aux efforts combinés des campagnes de promotion et des stratégies d'exportation des transformateurs d'ici. Ceci représente près d'un milliard de dollars dans le produit intérieur brut canadien. C'est un moteur économique important pour nos régions.

Depuis 2003, les PPAQ ont donné le signal à leurs membres d'ajouter un total de 17 millions de nouvelles entailles à travers quatre programmes de démarrage ou d'agrandissement d'entreprises en 2008, 2009, 2010 et 2016. En 2021, le conseil d'administration des PPAQ va de l'avant avec l'émission d'un minimum de 3 millions de nouvelles entailles, ce qui portera à plus de 50 millions le nombre d'entailles total que compte le Québec.

Modalités et formulaires de demande de contingent à venir

Bien que le besoin en entailles soit bien identifié, les modalités d'émission restent à préciser. En août dernier, à la suite de plusieurs mois de consultations des producteurs et productrices, les PPAQ ont déposé une demande de modification du règlement sur le contingentement auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). Ce nouveau règlement - plus moderne et davantage simplifié - est mieux adapté au contexte acéricole actuel. Les PPAQ souhaitent une émission de contingent dans le cadre de ce nouveau règlement. Ce dernier propose entre autres une nouvelle répartition des entailles entre les projets d'agrandissement et de démarrage. Chaque demandeur aura également le choix entre une attribution par tirage au sort ou par prorata des demandes. Ainsi, tous ceux qui auront choisi le mode par attribution auront l'assurance d'obtenir un minimum de contingent pour se lancer en production ou pour poursuivre son développement.

Le nouveau règlement viendra moderniser le processus. Cependant, il n'est pas encore en vigueur. Depuis six mois, des audiences publiques ont lieu pour étudier ce nouveau règlement. Les PPAQ et la RMAAQ travaillent de concert et de façon diligente à finaliser l'approbation de ce projet de règlement, ce qui devrait se faire cet été. Les PPAQ ont bon espoir de pouvoir émettre les nouvelles entailles dans le cadre de ce nouveau règlement. Dans l'attente de la publication de ce futur règlement, les producteurs actuels et futurs doivent quand même se préparer.

Plan d'érablière, contour GPS et inventaire du potentiel acéricole

Dès que la décision d'émettre des entailles sera prise avec le nouveau règlement, un processus administratif sera mis en branle. Selon toute vraisemblance, les dates de l'échéancier seraient les suivantes :

Juin-juillet-août 2021 : Production des inventaires forestiers et contours GPS des secteurs à développer

: Production des inventaires forestiers et contours GPS des secteurs à développer Septembre 2021 : Publication des formulaires de demande accessibles aux producteurs et productrices

: Publication des formulaires de demande accessibles aux producteurs et productrices 15 octobre 2021 : Limite pour dépôt d'une demande de contingent aux PPAQ

: Limite pour dépôt d'une demande de contingent aux PPAQ 15 décembre 2021 : Allocation des offres de contingent aux producteurs de la part des PPAQ

: Allocation des offres de contingent aux producteurs de la part des PPAQ Décembre 2021 à février 2023 : Installation des nouvelles entailles

Pour les personnes souhaitant obtenir du nouveau contingent (pour démarrer en acériculture ou pour agrandir leur production actuelle), il est primordial de préparer sa demande à compter de maintenant, notamment en s'assurant de faire faire l'inventaire forestier et les contours GPS des secteurs à développer selon les normes d'inventaires forestiers proposées par les PPAQ. Complément d'Informations en ligne.

Émettre au-delà de 3 millions d'entailles : une possibilité envisagée

Les PPAQ n'écartent pas la possibilité d'émettre plus d'entailles si les projections de ventes sont favorables. Le président Serge Beaulieu estime d'ailleurs que « les PPAQ pourraient octroyer quelques millions d'entailles supplémentaires à la mi-juillet si les indicateurs du marché prévoient le maintien des fortes ventes actuellement constatées. » À court terme, la récolte 2021 et la réserve de sirop d'érable permettent de répondre à la demande, mais les PPAQ suivent la situation de jour en jour afin d'être prêts à répondre à la demande d'un marché en croissance.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 11 300 acériculteurs et acéricultrices qui produisent avec fierté le sirop d'érable, produit emblématique de la culture québécoise. En investissant dans la recherche, l'innovation, le développement des marchés et la promotion, ils ont pour mission de développer le plein potentiel de production et de vente des produits d'érable du Québec, ici et à l'international.

Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable, permettant à une soixantaine de pays d'apprécier ce produit écologique et de source renouvelable au goût unique.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Renseignements: Demandes d'entrevues : Élodie Grange, TACT, 514 945-0300, [email protected]

Liens connexes

https://ppaq.ca/