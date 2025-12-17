Vente du Faubourg Mena'Sen : Plus de 10,5 M$ bloqués à la suite de l'exécution des ordonnances de blocage

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) confirme que les sommes bloquées à la suite des ordonnances de blocage de 57 comptes bancaires ou de placement en lien avec la vente du Faubourg Mena'Sen s'élèvent à plus de 10,5 M$.

Ces comptes bancaires sont détenus par 25 personnes physiques ou morales, ou fiducies, qui auraient bénéficié de la vente frauduleuse du Faubourg Mena'Sen. À cela s'ajoutent les quatre résidences bloquées et les trois véhicules saisis.

Rappelons que les cinq administrateurs du Faubourg Mena'Sen, avant sa vente en 2022, Serge Dubois, Michel Fortin, Patrick Fortin, Jocelyn Morissette et René St-Amant, comparaissaient ce matin au palais de justice de Sherbrooke, suivant leur arrestation pour fraude par le CLCC, mercredi dernier.

