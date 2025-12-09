Bilan du Colloque Ensemble contre la corruption! 2025 : Collaborer pour contrer le passage à l'acte

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Ce sont plus de 200 participants qui ont assisté à la 3e édition du colloque Ensemble contre la corruption!, organisé par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) en partenariat avec l'École nationale d'administration publique (ENAP).

L'activité, qui prenait place au campus montréalais de l'ENAP et qui était simultanément webdiffusée, venait souligner la Journée internationale de lutte contre la corruption qui marque l'anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Signée en 2003, la Convention a été adoptée afin de sensibiliser, prévenir et combattre la corruption qui demeure une menace constante envers l'intégrité des États. Selon les estimations de la Banque mondiale et du Forum économique mondial, la corruption représenterait 5% du PIB à l'échelle internationale.

C'est donc dans ce contexte que le CLCC réunit chaque année des experts et des titulaires de charges publiques afin d'échanger et de réfléchir sur les enjeux de corruption et sur les meilleurs moyens de la contrer.

« Avec un nombre de dénonciations à la hausse, nous sommes bien placés pour savoir que la corruption et les fraudes envers l'État demeurent des enjeux bien réels. C'est pourquoi je suis heureux de constater que nous avons, au Québec, un écosystème fort d'universitaires, de juristes, d'employés de la fonction publique et bien sûr d'enquêteurs qui travaillent ensemble à comprendre ces phénomènes, à les prévenir et à les combattre », a déclaré le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

