Centre Yvon Mercier de L'Islet : des accusations de fraude, de production et d'usage de faux à l'endroit de l'ex-directeur général

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'ex-directeur général de l'organisme à but non lucratif Centre Yvon Mercier, Richard Pierre, est accusé de fraude, de production de faux et d'emploi de documents contrefaits des suites d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

M. Pierre a comparu ce matin au palais de justice de Montmagny pour faire face aux accusations. Il aurait commis les gestes entre le 1er avril 2019 et le 5 mai 2023.

Selon l'enquête, M. Pierre aurait utilisé les ressources de l'organisme à des fins personnelles. Le Centre Yvon Mercier est notamment subventionné par le CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que d'autres organismes communautaires.

