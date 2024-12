Vente de produits de vapotage de cannabis à la SQDC - Le gouvernement Legault va créer un véritable buzz chez les jeunes et augmenter le taux de vapotage

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Vendredi dernier, la Presse+ nous apprenait1 que dès l'an prochain, la Société québécoise du cannabis (SQDC) offrira des produits de vapotage de cannabis. Alors que le gouvernement de la CAQ a interdit la vente de saveurs depuis novembre 2023, détruisant ainsi l'industrie du vapotage légal pour faire exploser le marché noir, son gouvernement va maintenant vendre des produits nocifs pour la santé, destinés à attirer les jeunes. De plus, alors que la vente de produits de vapotage en ligne est illégale au Québec, la SQDC offrira maintenant ce service. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) s'indigne de cet agissement irresponsable du gouvernement Legault via la SQDC et critique sévèrement l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour son silence complice.

« Lorsque j'ai vu cette nouvelle, j'ai tout d'abord cru à une mauvaise blague. Après avoir privé les vapoteurs adultes, qui utilisaient les saveurs pour arrêter de fumer, et prétendu que c'était pour protéger les jeunes, le gouvernement de la CAQ va maintenant vendre des produits de vapotage de cannabis. Ce produit va créer un véritable buzz chez les jeunes. Ma crainte est double : après avoir vapoté du cannabis et y avoir pris goût, ils pourront ensuite tenter d'acheter sur le web d'autres produits plus forts, illégaux et dangereux. De plus, puisque le cannabis proposé se vapote, il s'agira pour de nombreux jeunes de leur première expérience de vapotage. Cela contribuera assurément à faire augmenter le taux de vapotage global chez les jeunes. C'est du délire total ! » a commenté Valérie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

La CDVQ se demande aussi pourquoi le Dr Luc Boileau, directeur de l'INSPQ et Flory Doucas de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac semblent endosser cette décision du gouvernement et de leur patron, le ministre Christian Dubé. Pourtant, la consommation de cannabis par le vapotage peut être très dangereuse. D'ailleurs, le 21 septembre derniera, Les Coops de l'information rapportaient une inquiétante nouvelle2 à l'effet qu'une jeune adolescente de Gatineau a souffert du syndrome d'hyperémèse cannabinoïde (SHC) suite à la consommation de cannabis avec un wax pen, une vapoteuse à cannabis populaire chez les jeunes. C'est exactement ce que la SQDC va vendre !

Enfin, compte tenu de la situation catastrophique des finances publiques au Québec, il faudrait aussi questionner la SQDC pour savoir si elle ne répond tout simplement pas à une commande du ministre des Finances, Éric Girard, qui a besoin de revenus supplémentaires pour compenser la chute libre des ventes de produits de vapotage légal au profit du marché noir.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]