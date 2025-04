Débat des chefs - Les chefs de partis doivent s'engager à ne pas abolir les saveurs dans le vapotage pour éviter la catastrophe qui sévit présentement au Québec.

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - En ce jour de débat des chefs dans le cadre de l'élection fédérale, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) demande aux différents chefs de partis fédéraux de s'engager à ne pas abolir les saveurs dans le vapotage afin d'éviter la situation catastrophique que le gouvernement du Québec a créée. Il est important de rappeler que l'abolition des saveurs au Québec a été un désastre à tous les niveaux : santé publique, vapotage chez les jeunes, commerce illicite en forte hausse, fermeture massive de boutiques de vapotage et pertes significatives de revenus pour le gouvernement. Les deux organismes leur demandent également de respecter le choix des centaines de milliers de Québécois et Canadiens qui ont choisi le vapotage comme outil de cessation tabagique.

L'exemple du Québec : 30 % des jeunes vapotent et 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer !

Le 9 avril dernier, dans une lettre ouverte publiée dans le Hamilton Spectator, intitulée « le prochain gouvernement doit s'occuper de la crise du vapotage chez les jeunes », la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), Physicians for Smoke-Free Canada et Action on Smoking & Health, demandaient l'abolition des saveurs dans le vapotage pour y parvenir. La CDVQ et R4V ne s'expliquent pas cette demande farfelue compte tenu de l'expérience néfaste au Québec, notamment auprès des jeunes. La CDVQ a fait réaliser un sondage par la firme Léger l'année dernière afin de voir l'état de la situation après l'entrée en vigueur de l'abolition des saveurs. Les données recueillies sont très inquiétantes. En effet, selon les chiffres de Léger, 30 % des jeunes de 16 à 24 ans disent vapoter. Et depuis l'entrée en vigueur de l'abolition des saveurs, 36 % des vapoteurs ont recommencé (22 %) ou commencé à fumer (14 %). « Le nouveau gouvernement fédéral devra regarder attentivement les conséquences de l'abolition des saveurs au Québec avant de répliquer cette mesure à l'échelle canadienne et ainsi ne pas répéter cette erreur. » a commenté Valérie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Encore plus de 3,5 millions de fumeurs au Canada

Même si le taux de tabagisme est en baisse au Canada, il existe toujours plus de 3,5 millions de fumeurs au pays. « Si les candidats sont sérieux et qu'ils désirent que le prochain gouvernement contribue à faire baisser le taux de tabagisme, ils doivent prendre des engagements pour s'assurer que les Canadiens adultes aient accès à des produits de nicotine sécuritaires qui contribuent à la cessation tabagique. Il ne faut surtout pas restreindre leur choix, notamment en abolissant les saveurs dans le vapotage. Nous espérons que cette question sera abordée ce soir et jeudi lors des débats. » a conclu Mme Gallant.

Vous pouvez consulter le sondage Léger en vous rendant sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Sources : CDVQ, Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]