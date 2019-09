Vente d'actions par des initiés de Dollarama

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que deux initiés, soit Investissements GRI inc., une société privée contrôlée par la famille Rossy, et Neil Rossy, président et chef de la direction de la Société, ont convenu de vendre un total de 2 054 164 actions ordinaires de Dollarama.

Investissements GRI inc. et Neil Rossy ont convenu de vendre respectivement 1 415 233 et 638 931 actions ordinaires de Dollarama par voie de blocs cédés à une institution financière. Après le règlement de ces opérations, Investissements GRI inc. détiendra 6 068 021 actions ordinaires et Neil Rossy détiendra personnellement 2 576 748 actions ordinaires (en plus de détenir 1 032 000 options d'achat d'actions dont les droits sont acquis et exerçables), représentant respectivement approximativement 1,9 % et 0,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

La décision de vendre une portion de leur participation respective dans le capital-actions de la Société a été prise aux fins de diversification financière. La clôture des opérations est prévue vers le 20 septembre 2019.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 250 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante et de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) grâce à ses 192 magasins tous bien situés, en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

www.dollarama.com

Renseignements: Investisseurs, Michael Ross, FCPA, FCA, Chef de la direction financière, 514 737-1006, poste 1237 michael.ross@dollarama.com; Médias, Lyla Radmanovich, Relations Publiques PÉLICAN, 514 845-8763, media@rppelican.ca

