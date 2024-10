Cette vente aux enchères historique comprend une impressionnante collection d'accessoires et de costumes originaux de l'univers de Star Trek, notamment :

Le préposé à la mise en scène et communicateur de la série originale de William Shatner , le capitaine James T. Kirk (environ 100 000 $ à 200 000 $ chacun)



, le capitaine (environ 100 000 $ à 200 000 $ chacun) La console de barre et de navigation USS Enterprise (de 50 000 $ à 70 000 $)



Tunique jaune emblématique de Shatner et pantalon Starfleet (65 000 $ à 85 000 $)



DeForest Kelley's Dr. Leonard McCoy (40 000 $ à 60 000 $)



(40 000 $ à 60 000 $) Tunique rouge Montgomery Scotty Scott de James Doohan (25 000 $ à 30 000 $)



(25 000 $ à 30 000 $) Une station spatiale miniature Deep Space Nine (50 000 $ à 70 000 $)



Peignoir et serre-tête de Leonard Nimoy de Star Trek IV : The Voyage Home (10 000 $ à 15 000 $)

Les participants au festival Infinity auront un accès exclusif à l'exposition et à la vente aux enchères, célébrant l'impact durable de Star Trek sur la technologie et la narration. Une projection spéciale de la version inédite de Star Trek : The Motion Picture du réalisateur de Dolby Cinema suivra la vente aux enchères, ainsi qu'une discussion informelle avec le producteur du film, David Fein.

« Ce partenariat avec Julien Auctions donne vie à l'esprit de Star Trek, a déclaré Adam Newman, directeur de la création de l'Infinity Festival. C'est l'occasion pour les amateurs et les technologues de célébrer l'innovation et les merveilles qui définissent la franchise depuis des décennies. »

Julien Auctions collaborera également avec Wonder.pro pour créer des vidéos générées par l'IA présentant les éléments de la vente aux enchères, y compris des versions dans Klingon.

Le festival Infinity a lieu du 6 au 9 novembre 2024 au Aster à Hollywood. Pour obtenir des billets et des renseignements sur la vente aux enchères Bid Long and Prosper, visitez https://infinityfestival.com/.

Jetez un coup d'œil à notre vidéo exclusive de William Shatner qui discute de l'échevin et du communicateur, de sa carrière Star Trek et de son expérience du regard tourné vers la Terre lors de son vol spatial Blue Origin d'octobre 2021. Il discute également de l'importance de Star Trek dans le monde d'aujourd'hui et de ce que cela signifie pour lui de faire partie de la franchise.

Personne-ressource :

Mozell Miley-Bailey (646) 653-3105

[email protected]

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=9jqyBeLHUQo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions