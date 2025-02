OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada invite le public et les médias à sa journée portes ouvertes annuelle, qui aura lieu au Centre du Carrousel le samedi 22 février de 10 h à 15 h.

Cette activité permet aux visiteurs de faire la tournée des écuries, de rencontrer les cavaliers et d'admirer les chevaux du Carrousel. Il y aura aussi des présentations et des démonstrations d'activités et d'équipement de la GRC. C'est l'occasion parfaite de se faire photographier avec les chevaux du Carrousel et leurs cavaliers.

L'entrée est gratuite, mais nous encourageons les visiteurs à apporter de l'argent comptant ou une denrée non périssable pour la Banque d'alimentation d'Ottawa. En 2024, cette activité a permis de recueillir plus de 4 000 $ et environ 1 315 kg de nourriture.

Le Centre du Carrousel de la GRC est situé au 1, chemin Sandridge (à l'angle du boul. Saint-Laurent) et est facilement accessible par le circuit 7 d'OC Transpo. On peut aussi s'y rendre par la promenade Sir-George-Étienne-Cartier. Le stationnement sur place est gratuit, mais limité, et l'utilisation des transports en commun est encouragée.

