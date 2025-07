OTTAWA, ON, le 23 juill. 2025 /CNW/ - L'équipe des opérations criminelles de la Police fédérale de la GRC - Ressources virtuelles à la Direction générale nationale a récupéré environ 460 000 Tether (USDT) pour une personne résidant en Ontario qui avait été la cible d'une fraude à l'investissement complexe liée à la cryptomonnaie.

Après avoir obtenu un mandat spécial pour les actifs numériques, la GRC a saisi 460 000 Tether (USDT) -- d'une valeur d'environ 640 000 $ CA -- en tant que produits de la criminalité.

Le sergent Ryan Berry des Opérations criminelles de la Police fédérale de la GRC a souligné qu'un signalement rapide de la part de la victime avait aidé les policiers à récupérer les fonds.

« Dans les cas de vol de cryptomonnaies, le temps est très important. Compte tenu de la vitesse à laquelle les actifs en cryptomonnaie peuvent être transférés, plus les enquêteurs commencent à assurer le suivi des transactions rapidement, plus il est probable que les fonds seront interceptés et saisis pendant le processus de blanchiment d'argent », a affirmé le serg. Berry.

Il a aussi précisé que la coopération de Tether International, S.A. de C.V. avait aussi contribué à la réussite de l'opération.

« La collaboration et l'appui du secteur privé sont essentiels dans les enquêtes relatives aux cryptomonnaies. L'aide volontaire de Tether a été indispensable à la saisie et à la récupération de ces fonds », a-t-il indiqué.

La GRC exhorte les Canadiennes et les Canadiens à demeurer vigilants lorsqu'ils envisagent des occasions d'investissement en ligne et à signaler les vols et les fraudes au service de police local. Les fraudes présumées peuvent aussi être signalées au Centre antifraude du Canada par téléphone (1‑888‑495-8501) ou en ligne (https://antifraudcentre.ca/report-signalez-fra.htm).

En bref :

La cryptomonnaie est de plus en plus utilisée dans les fraudes liées aux investissements. Dans ces fraudes, les victimes sont initiées aux investissements liés aux cryptomonnaies par l'entremise des médias sociaux, d'appels téléphoniques, d'annonces en ligne et de plateformes de rencontres en ligne. Les fraudeurs se servent de faux sites et d'applications mobiles affichant de fausses transactions et de faux profits pour encourager les victimes à placer de l'argent dans des plateformes d'investissement. Lorsque la victime tente de retirer ses investissements, on lui demande habituellement de verser plus d'argent pour payer les taxes et d'autres frais. Au bout d'un certain temps, le fraudeur arrête de communiquer avec la victime et celle-ci se rend compte qu'on lui a soutiré tout l'argent qu'elle croyait avoir investi.

Les cryptomonnaies suscitent de nouveaux défis juridiques et techniques complexes pour les organismes d'application de la loi. Il faut recourir à des procédures et à des pouvoirs particuliers pour rechercher, saisir et transférer la cryptomonnaie, et faire preuve de diligence accrue pour protéger ces actifs dans la gestion et la divulgation de renseignements connexes.

Le centre de coordination sur les actifs virtuels (cryptomonnaies) de la GRC a été créé par l'équipe de la Criminalité financière aux Opérations criminelles de la Police fédérale pour permettre à l'organisation d'adapter ses opérations dans ce contexte. Le centre a des employés spécialisés en cryptomonnaie qui s'assurent que la GRC se tient au courant des tendances utilisées et reste à jour dans la formation. Ces employés offrent aussi des conseils aux enquêteurs partout au pays.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/07/grc-recupere-460-000-tether-usdt-pour-victime-fraude-en-cryptomonnaie

