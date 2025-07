OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est heureuse d'annoncer les gagnants du concours « Nommez un poulain » 2025 et leur proposition.

Les jeunes de 14 ans et moins ont encore une fois été nombreux à participer au concours, tout comme des classes de partout au pays. La GRC a reçu plus de 1 600 propositions individuelles et plus de 100 propositions provenant d'écoles.

Cette année, les noms retenus ont été donnés à neuf poulains nés récemment à la ferme d'élevage de la GRC à Pakenham (Ontario). Liste des noms gagnants en ordre alphabétique :

Badge - Sam, 10 ans, Port Hood , Nouvelle-Écosse Baffin - Kai, 7 ans, Iqaluit, Nunavut Balmoral - Choisi par le personnel du Carrousel Beckett - Paisley, 4 ans, Burton, Nouveau-Brunswick Bellamy - Classe de maternelle de l'école centralisée de Dorchester , Nouveau-Brunswick (classe gagnante) Binesi - Joshua, 12 ans, Cantley , Québec Bison - Forrest, 12 ans, Sioux Lookout, Ontario Boreal - Keegan, 6 ans, Lloydminster, Alberta Bravo - Megan, 7 ans, Ottawa, Ontario

Les gagnants du concours recevront un fer à cheval du Carrousel de 2025, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC, Mike Duheme.

La GRC élève des chevaux depuis plus de 80 ans. En plus d'être un des plus importants éleveurs accrédités de chevaux hanovriens au pays, son programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

Pour en savoir plus sur le concours et le célèbre Carrousel, visitez le site Web : Le Carrousel | Gendarmerie royale du Canada.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/07/concours-nommez-poulain-grc-neuf-noms-pour-nos-nouveaux-poulains

