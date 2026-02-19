OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada invite le public et les médias à sa journée portes ouvertes annuelle, qui aura lieu au Centre du Carrousel le samedi 21 février de 10 h à 15 h.

Cet événement permet aux visiteurs de faire la tournée des écuries, de rencontrer les membres du Carrousel et d'assister à des démonstrations technologiques intéressantes de groupes spécialisés de la GRC, comme le Groupe tactique d'intervention et le Groupe de l'enlèvement des explosifs. Cette activité familiale est l'occasion parfaite de vous prendre en photo avec nos cavaliers et nos chevaux de renommée mondiale.

L'entrée est gratuite, mais nous encourageons les visiteurs à apporter de l'argent comptant ou des denrées non périssables pour la Banque d'alimentation d'Ottawa. En 2025, la journée portes ouvertes a permis de recueillir plus de 5 000 $ et environ 1 000 kg (2 200 livres) de nourriture.

Le Centre du Carrousel de la GRC est situé au 1, chemin Sandridge (à l'angle du boul. Saint-Laurent) et est facilement accessible par le circuit 7 d'OC Transpo. On peut aussi s'y rendre par la promenade Sir-George-Étienne-Cartier. Le stationnement sur place est gratuit, mais limité, et l'utilisation des transports en commun est encouragée.

