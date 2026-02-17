OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le jeudi 19 février 2026, les membres des médias sont invités aux écuries du Carrousel de la GRC avant la journée portes ouvertes et collecte de denrées du Carrousel de la GRC le 21 février 2026.

Les écuries seront accessibles et il sera possible de mener des entrevues avec les représentants du Carrousel.

L'accès à l'événement sera limité et restreint. Les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à l'adresse [email protected] au plus tard le 18 février 2026, 13 h (heure de l'Est).

Détails :

Date : Jeudi 19 février 2026, à partir de 11 h.

Lieu : Au Centre du Carrousel de la GRC, situé au 1, chemin Sandridge, Ottawa.

D'autres dispositions pour les médias peuvent être prises sur demande.

Arrivée des médias : Les membres des médias sont priés d'arriver aux installations du Carrousel à 10 h 40 (heure de l'Est) ou signaler leur heure d'arrivée si elle diffère. Veuillez vous garer dans le stationnement réservé aux visiteurs face aux écuries ou le long du trottoir devant celles-ci. Les visiteurs doivent être accompagnés en tout temps.

Date limite d'inscription : 18 février 2026, 13 h (heure de l'Est)

Contexte :

Redonner à la communauté

Tradition annuelle depuis 1996, la journée portes ouvertes permettra encore une fois d'appuyer la Banque d'alimentation d'Ottawa. Les visiteurs sont invités à nous aider en apportant une denrée non périssable ou un don en argent. La relation avec la Banque d'alimentation d'Ottawa a commencé il y a plusieurs décennies et nous sommes heureux de la renouer cette année.

Grâce à nos généreux visiteurs, nous avons amassé, lors de la journée portes ouvertes en 2025, plus de 5 000 $ et recueilli environ 2 200 livres de nourriture pour la Banque alimentaire d'Ottawa.

Renseignements supplémentaires :

Carrousel de la GRC

Accueillir le Carrousel

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias de la GRC : 613-843-5999