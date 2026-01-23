OTTAWA, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant la capture de Ryan Wedding :

« C'est un grand jour pour la sécurité publique au Canada. La capture de Ryan Wedding après une enquête qui a duré plusieurs années, et ce dernier succès, démontrent l'importance de la collaboration internationale et les résultats qui peuvent être obtenus lorsque les forces de l'ordre partagent leurs renseignements. La GRC a collaboré étroitement avec le FBI tout au long de l'enquête, au Canada et autour du monde. Nous adressons nos sincères félicitations au FBI pour avoir dirigé cette enquête et le remercions pour sa collaboration.

Aujourd'hui, nous saluons les efforts des femmes et des hommes dévoués qui ont été au cœur de cette initiative. Notre travail de lutte contre le crime organisé se poursuit. Le crime organisé transcende les frontières et s'adapte en permanence. Les partenariats internationaux restent essentiels. Travailler aux côtés du FBI permet à la GRC de lutter plus efficacement contre les activités criminelles et de les perturber. »

Lien : Déclaration de la GRC concernant l'arrestation de Ryan Wedding | Gendarmerie royale du Canada

