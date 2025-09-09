Venez célébrer en grand le 25e anniversaire du CSMOCA !

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) souligne fièrement son 25e anniversaire le 8 octobre prochain, au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine, à Otterburn Park, de 9 h 30 à 17 h.

Cet événement unique et entièrement gratuit réunira les acteur•rices du commerce de l'alimentation, des expert•es et des partenaires du secteur pour une journée riche en échanges, réflexions et découvertes.

Invitation au 25e anniversaire du CSMOCA (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

Au programme :

Panel sur les enjeux politiques et économiques du secteur, animé par Samuel Bouchard Villeneuve (ADAQ), avec Pierre-Alexandre Blouin (ADAQ), Michel Rochette (Conseil canadien du commerce de détail) et Michel Dépatie (Metro Plus Dépatie).

(ADAQ), avec (ADAQ), (Conseil canadien du commerce de détail) et Michel Dépatie (Metro Plus Dépatie). Conférence sur la transition verte dans l'alimentation, présentée par Marc-André Mailhot (Maillon Vert).

Présentation du rapport sur la maturité numérique du secteur, avec Camille Lajeunesse Tougas et Tristan Oertli (Talsom).

et (Talsom). Conférence sur la transformation numérique dans le commerce de l'alimentation, par Charles-Olivier Roy (Vooban).

En plus d'un dîner festif, la journée se conclura par une période de réseautage, l'occasion parfaite pour créer des liens et célébrer ensemble les réussites de l'industrie.

Que vous soyez détaillant•e dans un commerce de l'alimentation ou journaliste intéressé•e par la couverture médiatique de l'événement, votre présence est la bienvenue !

Infos et inscription : csmoca.org/25-anniversaire

Cet anniversaire est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires : Metro, Provigo, Sobeys, Groupe Beaumier, TUAC 500, TUAC 501, Café William et Géraldine gâteau et café.

À propos du CSMOCA

Depuis 25 ans, le CSMOCA contribue activement au développement des compétences et à la reconnaissance des métiers de l'alimentation dans les épiceries, magasins spécialisés, commerces de proximité et grossistes. Notre mission : outiller les détaillant•es avec des ressources simples, pratiques et adaptées, pour répondre aux défis quotidiens du secteur.

Pour en savoir plus : [email protected]

Visitez notre site : csmoca.org

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Source : Laurence Zert, Directrice générale du CSMOCA, [email protected], 514-499-1598 poste 1