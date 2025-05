Nouvelle formation en ligne : Développer ses compétences de gestionnaire dans le commerce de l'alimentation

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Gérer une équipe, c'est stimulant… mais parfois épuisant. Pour les gestionnaires du secteur de l'alimentation qui ont l'impression de devoir tout faire, tout régler, tout le temps : bonne nouvelle ! Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) lance la formation Compétences managériales, conçue pour soutenir concrètement celles et ceux qui supervisent des équipes au quotidien.

Une formation pour les employeurs et les employeuses. (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

D'une durée approximative de 2 heures, les participant•es découvriront des outils concrets pour mobiliser leur équipe, gérer les situations délicates et favoriser un climat de travail sain et motivant. Destinée aux gestionnaires, directeur•trice•s et toute personne en rôle de supervision, cette formation vise à renforcer les habiletés essentielles en gestion d'équipe.

Un parcours en 8 modules pratiques :

Favoriser l'engagement des employé(e)s Créer un lien de proximité avec ses équipes Adapter son comportement en fonction de ses émotions et de celles des autres Être un(e) leader influent(e) et crédible Agir en faveur de la santé mentale Faire preuve de courage managérial Organiser le travail et suivre la performance dans un contexte changeant Gérer les relations interpersonnelles dans une équipe diversifiée

Accessible, flexible et ancrée dans le réel :

100 % en ligne, disponible en tout temps;

Formation interactive, fondée sur des mises en situation concrètes;

Incluse dans l'abonnement au portail CSMOCA, qui donne accès à 18 autres formations spécialisées pour le commerce de l'alimentation.

Cette formation a été développée grâce à la collaboration de plusieurs comités sectoriels de main-d'œuvre, dont celui de l'alimentation, du textile, de l'industrie électrique et électronique, des énergies, procédés et chimie et celui de la fabrication métallique.

Inscrivez-vous en cliquant ici dès aujourd'hui et outillez-vous pour mieux accompagner votre équipe, jour après jour !

Abonnez-vous au portail du comité

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'œuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 19 formations en ligne. Dorénavant disponibles uniquement dans notre portail d'abonnement, celles-ci sont accessibles, interactives et de courtes durées. Elles visent à développer les compétences des employé(e)s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant(e)s ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

Pour plus d'informations, visitez notre site web ou contactez-nous au [email protected].

