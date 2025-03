Entrepôts et commerces : facilitez votre gestion RH avec le nouveau manuel d'employé du CSMOCA !

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est fier d'annoncer le lancement de son tout nouveau manuel d'employé, un outil clé en main conçu pour faciliter l'intégration des nouveaux(elles) employé(e)s et structurer efficacement la gestion des ressources humaines.

Lancement du nouveau manuel d'employé du CSMOCA (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

Fruit de plusieurs mois de travail minutieux, ce manuel est décliné en deux versions adaptées aux réalités du secteur : une pour les commerces et une autre pour les entrepôts. Il couvre l'ensemble des informations essentielles à transmettre aux nouveaux membres du personnel et permet aux employeur(euse)s d'y intégrer facilement leurs spécificités internes.

Un outil simple, pratique et personnalisable

Téléchargeable en quelques clics, le manuel d'employé peut être personnalisé en remplissant les champs prévus à cet effet, tels que l'ajout du logo et des coordonnées de l'entreprise. Son format intuitif permet une mise en place rapide et efficace.

Un guide structuré en 8 modules essentiels

Le manuel couvre tous les aspects fondamentaux de l'intégration et du suivi des employé(e)s, répartis en huit modules clairs et complets :

Notre entreprise - Présentation et valeurs Gestion des employé(e)s - Politiques et processus RH Salaires et avantages - Rémunération et assurances collectives Organisation du temps de travail - Horaires, pauses et absences Congés et vacances - Jours fériés, congés maladie et vacances Code de conduite - Attentes et règles à suivre Santé et sécurité au travail - Prévention et mesures de sécurité Directives internes - Procédures spécifiques à l'entreprise

Un accompagnement complet pour les employeur(euse)s

En plus du manuel, les employeur(euse)s ont accès à des trucs et astuces intégrés directement dans le document, ainsi qu'à des documents complémentaires disponibles dans l'onglet Manuel d'employé du Coffret GRH. Une vidéo explicative a également été conçue pour guider les gestionnaires dans l'utilisation et la personnalisation de leur manuel.

Téléchargez votre manuel dès maintenant !

Les entreprises du secteur peuvent à présent télécharger leur version du manuel via la section Accueil et intégration du Coffret GRH.

Abonnez-vous au portail du comité

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'œuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 18 formations en ligne. Dorénavant disponibles uniquement dans notre portail d'abonnement, celles-ci sont accessibles, interactives et de courtes durées. Elles visent à développer les compétences des employé(e)s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant(e)s ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

Pour plus d'informations, visitez notre site web ou contactez-nous au [email protected].

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Source : Laurence Zert, Directrice générale du CSMOCA, [email protected], 514-499-1598 poste 1