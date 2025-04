Le CSMOCA lance sa formation revisitée et actualisée pour les commis en boulangerie-pâtisserie

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) annonce le lancement de sa formation en ligne mise à jour, destinée à outiller les employé⸱es : Commis boulangerie et pâtisserie. Interactive et accessible, cette formation d'une durée de trois heures permet de développer des compétences essentielles directement applicables en milieu de travail.

Le métier de commis en boulangerie-pâtisserie demande une grande polyvalence : gestion des comptoirs, connaissance des produits, service à la clientèle, hygiène, sécurité… autant d'éléments que cette formation couvre de manière claire, structurée et concrète.

Une formation complète, en quatre modules

La formation est divisée en quatre modules indépendants, permettant une progression flexible selon les disponibilités et le niveau d'expérience des participant⸱es :

Introduction au métier (15 min) Rôle du ou de la commis, tâches typiques et tendances du secteur Bien connaître les produits (1 h) Identification des pains, viennoiseries et pâtisseries Fabrication, hygiène, conservation, portions et guides de référence Assurer une bonne tenue des comptoirs (1 h) Présentation et entretien des comptoirs Réapprovisionnement, réduction des pertes, ouverture et fermeture Assister à la préparation des produits (45 min) Sécurité avec l'équipement, hygiène, préparation, emballage et étiquetage

Une formation adaptée à votre réalité et reconnue par l'industrie

Offerte 100 % en ligne, la formation s'appuie sur des mises en situation réalistes qui reflètent fidèlement les défis quotidiens des commerces en alimentation. À l'issue de la formation, les participant⸱es ayant réussi l'évaluation finale obtiennent une attestation de réussite reconnue par l'industrie. La formation est incluse dans l'abonnement au portail du CSMOCA, qui donne également accès à 17 autres formations spécialisées couvrant différents volets du commerce de l'alimentation. Ce nouvel outil s'adresse aussi bien aux employeur⸱euses souhaitant former leur personnel qu'aux intervenant⸱es en employabilité et aux établissements d'enseignement professionnel désirant faire découvrir un métier valorisant et accessible.

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'œuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 18 formations en ligne. Dorénavant disponibles uniquement dans notre portail d'abonnement, celles-ci sont accessibles, interactives et de courtes durées. Elles visent à développer les compétences des employé(e)s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant(e)s ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

