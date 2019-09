Venez à la rencontre des conservatoires lors des Journées de la culture 2019

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 27 au 29 septembre 2019, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est heureux de prendre part aux Journées de la culture en offrant gratuitement à la population québécoise des activités participatives de découverte et d'appréciation des arts. Le Conservatoire est fier de participer à la valorisation et au renforcement des efforts de démocratisation de la culture, partout au Québec.

« Le Conservatoire a pour mission de former des interprètes de haut niveau en musique et en art dramatique et ce, partout au Québec. S'associer aux Journées de la culture est l'occasion pour notre institution d'inviter la population à venir découvrir les programmes et les représentations qui leur sont proposées tout au long de l'année », indique Mme Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Calendrier des activités

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 Val-d'Or 12 h à 13 h Midi-musique

Un concert sur l'heure du dîner, une belle façon de terminer la semaine! Apportez votre lunch ou profitez du trio soupe, café et dessert en vente sur place. Conservatoire de musique de Val-d'Or

88, rue Allard, Val-d'Or

Hall d'entrée du Conservatoire

Gratuit Rimouski 19 h à 21 h Migratoires, cycle de chansons sur la poésie d'Annie Landreville Conservatoire de musique de Rimouski

22, rue Ste-Marie, Rimouski

Salle Bouchard-Morisset

Gratuit SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 Québec 12 h à 13 h Pique-nique musical

Venez entendre les élèves du Conservatoire de musique de Québec durant l'heure du dîner.

Apportez votre lunch ! Conservatoire de musique de Québec

270, rue Jacques-Parizeau, Québec

Dans la cour du Conservatoire ou dans le Studio 29 en cas de pluie

Gratuit Montréal 14 h à 16 h Répétition publique de l'Orchestre symphonique du Conservatoire

sous la direction du chef Jacques Lacombe Conservatoire de musique de Montréal

4750, av. Henri-Julien, Montréal

Salle de répétition

Gratuit 15 h 30 à 17 h Cabaret de chant Brassens-Leclerc,

avec les élèves de troisième année du Conservatoire d'art dramatique de Montréal Conservatoire d'art dramatique de Montréal

4750, av. Henri-Julien, Montréal

Théâtre Rouge

Gratuit DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 Gatineau 13 h à 15 h Le Conservatoire ouvre ses portes pour plusieurs ateliers gratuits, dont un sur la musique baroque, et un mini-concert commenté Conservatoire de musique de Gatineau

430, boul. Alexandre-taché, Gatineau

Gratuit

À propos des Journées de la culture

Chaque année depuis 1997, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture sont au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 300 villes et villages, d'un bout à l'autre du Québec. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres composent la programmation de l'événement. De tous les âges et tous les styles, de tous les milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à participer à une multitude d'activités gratuites et interactives, toutes disciplines confondues !

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au cœur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. conservatoire.gouv.qc.ca

