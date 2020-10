Vélo-Transit, l'Agence de mobilité durable et Jalon installent des stationnements pour vélos dans le centre-ville de Montréal

Vélo-Transit a installé deux modules de six casiers chacun pour protéger les vélos stationnés des intempéries et les entreposer dans un lieu sécurisé. Pour utiliser ce nouveau service, il suffit de réserver sans frais un casier via l'application Vélo-Transit, que l'on peut télécharger sur le site web de l'entreprise. C'est également cette application qui permet de verrouiller et de déverrouiller le casier réservé.

« Partout à travers les grandes villes du monde, le vélo se confirme de plus en plus comme un mode de transport de prédilection et Montréal ne fait pas exception. Toutefois, le besoin pour des espaces sécurisés pour le stationnement des vélos, autant en milieu résidentiel qu'à proximité des lieux d'activités, devient un besoin de plus en plus exprimé par la population. Fort de ce constat, l'Agence a souhaité par ce projet pilote explorer les enjeux liés à l'implantation de ces équipements en milieu urbain dense. Les résultats de ce projet permettront d'alimenter la réflexion stratégique de l'Agence, en cours d'élaboration, à l'égard d'un éventuel déploiement de plus grande envergure, » explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

« L'utilisation du vélo a atteint des records cette année partout au Québec, et nos casiers de stationnement pour vélos ont un potentiel immense, d'autant plus qu'ils sont écologiques et modulables, » affirme Jean-Marc Blais, co-propriétaire et président de Vélo-Transit. « L'objectif de Vélo-Transit est de transformer les villes en amorçant un changement des habitudes de transport urbain et en créant une véritable révolution active grâce à son écosystème de transport qui combine le vélo à assistance électrique (VAÉ), le transport collectif et un réseau de stationnements sécurisés pour vélos. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires pour tester des innovations et des changements de pratiques permettant de rendre la mobilité plus durable. Ce projet pilote est essentiel car il va nous permettre d'approfondir notre connaissance des enjeux liés à la mobilité active, d'étudier les besoins et les comportements des utilisateurs et de déterminer l'acceptation sociale et l'intégration urbaine des stationnements pour vélos. Dans ce contexte, Vélo-Transit, entreprise en démarrage accompagnée par Jalon dans le cadre du programme de Vitrine synergique, propose une solution dont la pertinence est particulièrement intéressante », déclare Danielle Charest, présidente-directrice générale de Jalon.

« La pratique du vélo est en constante progression à Montréal, et c'est tant mieux! Le transport actif permet non seulement des déplacements efficaces et rapides, il contribue aussi à notre transition écologique. Pour faciliter une mobilité active et durable, nous devons offrir à la population des outils et des installations de qualité. C'est ce que nous proposons avec la construction du Réseau express vélo, notamment sur la rue Peel, aux abords de l'ÉTS, et c'est ce qu'offre le projet pilote de stationnements pour vélos, lancé par Vélo-Transit, l'Agence de mobilité durable et Jalon. Ce projet permettra à des dizaines de cyclistes d'avoir accès à des casiers sécuritaires qui protègeront leur vélo des intempéries. Je salue les différents partenaires qui soutiennent ce projet et qui offrent une solution concrète pour encourager l'utilisation du vélo comme mode de transport au quotidien », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de Montréal.

À propos de Vélo-Transit

Vélo-Transit est une entreprise québécoise spécialisée dans le transport actif et œuvrant pour des changements de comportement. Elle offre des flottes de vélos à assistance électrique (VAÉ) dans les entreprises; crée des systèmes de gestion de flottes incluant une application pour la location à court et long terme des VAÉ pour les employés (pour les trajets maison-travail); bâtit des stationnements à vélo sécurisés et en partage à clé numérique; fournit toutes les assurances corporatives et privées, les services d'entretien mobiles, les services d'assistance routière et d'entreposage, soit tout l'écosystème nécessaire à une utilisation efficace des VAÉ et à une révolution en transport actif.

www.velotransit.ca

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribue par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

www.agencemobilitedurable.ca

À propos de Jalon

Jalon est un OBNL dont la mission est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratique pour rendre la mobilité plus durable. Jalon intervient sur les domaines de la mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine et aménagement urbain. Grâce à son expertise, Jalon accompagne les entreprises, les organismes et les institutions dans la compréhension et la recherche de solutions aux enjeux de mobilité rencontrés. Jalon travaille également au développement d'une plateforme numérique inédite de données en mobilité et d'un outil de visualisation mis à disposition des organisations afin de soutenir la prise de décision par une analyse contextuelle fondée sur des faits. Au cœur de l'écosystème, Jalon mobilise et facilite la collaboration des acteurs locaux et internationaux pour créer la mobilité urbaine de demain.

jalonmtl.org

