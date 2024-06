Vélo Québec lance une campagne nationale de promotion du vélo cargo : « À vélo cargo, tout est possible »

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Vélo Québec lance aujourd'hui la campagne nationale de promotion À vélo cargo, tout est possible, qui a pour objectif de promouvoir le vélo cargo comme alternative à l'automobile et de démystifier les barrières à son utilisation.

Le vélo cargo se positionne comme une solution économique, sécuritaire, efficace et bénéfique pour se départir de leur deuxième, voire leur première voiture. Ce mode de transport répond aux besoins quotidiens d'une famille tout en étant sobre en GES. Il permet de transporter des enfants, l'épicerie ou encore des accessoires ou du matériel pour le travail tout en ayant des retombées positives pour nos communautés en termes d'environnement, de santé physique et mentale.

Malgré une popularité croissante ces dernières années et la diversification des modèles pour répondre aux différents besoins des usagers (transport des enfants, magasinage, logistique), il demeure encore un moyen de transport marginal, surtout en dehors des grands centres urbains.

C'est pourquoi Vélo Québec a pris l'initiative d'en faire la promotion, pour le faire connaître et déconstruire les mythes autour de son utilisation. Par cette campagne nationale, l'organisme espère toucher plusieurs centaines de milliers de ménages et démocratiser l'usage du vélo cargo en remplacement d'une voiture.

La campagne « À vélo cargo, tout est possible »

La campagne vidéo, produite par Exelmans Productions, fait le portrait de six familles, provenant de différentes régions, qui ont choisi d'abandonner une voiture au profit d'un vélo cargo pour leurs déplacements (garderie/école, emploi, épicerie, loisirs). Parmi ces familles, quatre d'entre elles possédaient déjà un vélo cargo. Leurs vidéos documentent leur utilisation quotidienne. Grâce à Dumoulin Bicyclettes, des vélos cargos ont été prêtés à deux autres familles de l'automne au printemps pour qu'elles puissent tenter l'expérience et délaisser la voiture durant cette période. Leurs capsules vidéo prennent ainsi la forme de courts documentaires suivant leur parcours depuis la réception du vélo. Découvrez les capsules vidéo

Parallèlement à la série de capsules vidéo, une page web dédiée à la campagne est également disponible. Au menu : une panoplie d'informations pour aider les familles à mieux comprendre les avantages et les utilisations du vélo cargo, des conseils et astuces pour comparer et choisir le modèle idéal et des trucs pour optimiser son expérience en vélo cargo. Consulter la page

À propos de la campagne

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable - MobilisActions. Il est également propulsé par un partenariat média avec La Presse.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

