Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE : Vélo Québec annonce une première certification de niveau platine lors de cette 16e ronde!

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Vélo Québec dévoile les noms des 5 collectivités, 11 organisations et 2 campus ayant obtenu une certification dans le cadre de la 16e ronde du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. L'organisme se réjouit d'annoncer qu'à l'occasion de cette ronde, une organisation obtient, pour la première fois depuis le lancement de ce programme, le niveau PLATINE. Félicitations au Centre culture et environnement Frédéric Back!

Au total, depuis 2015, ce sont 41 collectivités, 88 organisations et 29 campus qui se sont engagés à faire du vélo une option privilégiée, tant pour les déplacements que les loisirs, témoignant ainsi de l'impact significatif de ce programme : « Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE, actif depuis 10 ans, joue un rôle clé dans la transformation du Québec en favorisant la mobilité active et durable. En encourageant l'usage du vélo dans les milieux de vie, il contribue non seulement à la réduction des GES, mais aussi à l'amélioration de la santé publique et à la création d'environnements plus sécuritaires et inclusifs. C'est un levier puissant, voire essentiel, pour un Québec plus durable et écoresponsable. » affirme Magali Bebronne, directrice des programmes, Vélo Québec.

LES RÉCIPIENDAIRES 2024

COLLECTIVITÉS : Cette année, trois des quatre plus grandes villes du Québec ont renouvelé leur certification ! Un autre fait marquant lors de cette ronde : les collectivités reconnues s'étendent de l'Outaouais jusqu'à la Côte-Nord, preuve que le programme bénéficie à l'ensemble de la province.

Certification Or Ville de Montréal





Certification argent Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Municipalité de Chelsea Ville de Laval Ville de Gatineau





Mention honorable Ville de Baie-Comeau



ORGANISATIONS : En plus de décerner une première certification platine, cette 16e ronde permet à deux grandes organisations de plus de 10 000 employés, le CHUM et le Desjardins pour le Complexe Desjardins, de faire profiter un grand nombre de personnes des bienfaits du vélo.

Certification platine Centre culture et environnement Frédéric Back.





Certification argent Jodoin Lamarre Pratte architectes RECYC-QUÉBEC - Siège social RECYC-QUÉBEC - Bureau de Montréal





Certification bronze Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Desjardins - Complexe Desjardins Stingray Parc linéaire le p'tit train du Nord





Mention honorable Complexe aquatique Rosemont Coveo - Montréal Coveo- Québec



CAMPUS : Il s'agissait d'un tout premier dépôt de candidature pour les deux campus certifiés lors de cette ronde!

Certification argent McGill University





Certification bronze Cégep de Valleyfield



Un processus d'amélioration continue :

Les collectivités, organisations et campus souhaitant adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d'une véritable culture vélo. Un comité indépendant de juges évalue les candidatures déposées en fonction des réponses données dans le formulaire et des résultats d'un sondage réalisé auprès des évaluateurs locaux. Le comité détermine ensuite le niveau de certification à accorder. Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu'ils pourront mettre en œuvre afin de poursuivre leurs efforts.

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d'une culture vélo, reçoivent une mention honorable. Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.veloquebec.qc.ca

SOURCE Vélo Québec

Information : Vélo Québec, Stéphanie Couillard | Conseillère, relations de presse et marketing, 514 942-0743 | [email protected]