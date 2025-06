« Piéton en vue, priorité absolue » - Vélo Québec lance une campagne de sensibilisation pour rappeler aux cyclistes leurs obligations envers les piétons

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Vélo Québec lance aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation à l'intention des cyclistes, sous le slogan « Piéton en vue, priorité absolue », afin de rappeler les règles fondamentales de cohabitation harmonieuse avec les piétons - et d'en faire connaître d'autres, souvent méconnues.



Ancrée dans le principe de prudence du Code de la sécurité routière, qui appelle les usagers plus imposants et rapides à faire preuve d'une prudence accrue envers les usagers plus vulnérables, la campagne met l'accent sur la responsabilité particulière des cyclistes envers les piétons dans cinq situations concrètes du quotidien.

« Certaines règles, telles que l'obligation pour les cyclistes de s'immobiliser face à un autobus scolaire à l'arrêt, ont été clarifiées récemment et sont encore peu connues. D'autres ne peuvent être ignorées par aucun usager de la route. Toutes relèvent finalement du bon sens, et méritent d'être rappelées à l'aube de la haute saison cycliste. Cette campagne vise donc deux objectifs : informer et responsabiliser », explique Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec. « À vélo, on se sent souvent vulnérables lorsque des conducteurs de véhicules empiètent dans notre espace. Nous voulions donc rappeler aux cyclistes qu'eux aussi peuvent susciter un sentiment d'insécurité chez les piétons, surtout les enfants, les aîné•es ou les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. »

Piétons Québec s'associe également à la campagne, convaincu que les usagers de modes de déplacement actifs sont des alliés qui peuvent encore mieux cohabiter « À vélo, il est primordial d'anticiper la présence de piétons notamment aux intersections, aux passages pour piétons, à proximité d'autobus et de parcs. S'arrêter afin de céder le passage aux piétons est non seulement une obligation, mais permet aussi d'améliorer leur sentiment de sécurité. La courtoisie est aussi de mise : rappelons qu'une fois débarqué de notre vélo, nous sommes tous piétons! » ajoute Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

La campagne met en évidence cinq situations où les cyclistes sont appelés à redoubler de vigilance dans leurs interactions avec les piétons.

Cinq contextes courants, dans les mots de ceux qui les vivent

Aux passages prioritaires pour piétons

« Les personnes aveugles et malvoyantes sont particulièrement vulnérables aux collisions avec des cyclistes, les vélos étant souvent difficiles, voire impossibles à entendre arriver. Ainsi, elles risquent d'avoir du mal à réagir à temps pour éviter les heurts. Elles doivent donc pouvoir compter sur votre vigilance. » - Yvon Provencher, agent de mobilisation et défense des droits, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)

Face aux autobus scolaires

« La sécurité des enfants qui prennent l'autobus scolaire est une responsabilité collective. Les cyclistes, tout comme les automobilistes, doivent respecter les zones d'arrêt avec la plus grande rigueur. » - Luc Lafrance, président-directeur de la Fédération des transporteurs par autobus

Aux débarcadères d'autobus traversant une voie cyclable

« Dans les dernières années, les risques liés à la cohabitation des bus et des cyclistes aux arrêts ont été réduits grâce à la création d'aménagements sécuritaires, comme des débarcadères adjacents aux voies cyclables. Il revient maintenant autant aux cyclistes qu'aux clients du transport collectif de faire preuve de vigilance et de se respecter aux abords de ces arrêts pour toujours favoriser une meilleure cohabitation » - Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM).

Face aux brigadiers scolaires

« La cohabitation harmonieuse entre cyclistes et piétons repose sur le respect et la vigilance de chacun. En ce sens, le principe de prudence du Code de la sécurité routière est non-négociable et en tant qu'usagers plus rapides et mobiles, les cyclistes ont une responsabilité accrue envers les piétons. Il en va de la sécurité de tous! » - Michel Lebrun, Commandant Section sécurité routière, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Sur les rues commerciales piétonnisées autorisant les cyclistes

« Nous sommes d'avis qu'une rue piétonne est un espace collectif destiné à l'ensemble des usagers et c'est dans cet esprit de cohabitation que l'avenue du Mont-Royal accueille les cyclistes tout en rappelant que les piétons et les personnes à limitations fonctionnelles restent prioritaires » - Claude Rainville, Directeur général, Société de développement de l'Avenue du Mont-Royal

Une campagne multicanale pour un message fort

La campagne sera diffusée sur plusieurs supports au courant du mois de juin :

Visibilité sur La Presse, avec des publicités web et un contenu éditorial de type XTRA

Campagne numérique sur les plateformes Meta (Facebook et Instagram)

Affichage sur les stations BIXI

Page web explicative sur le site de Vélo Québec : velo.qc.ca/securite-pietonne

Des partenaires engagés pour une meilleure cohabitation

La campagne est rendue possible grâce au financement du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière.

L'initiative bénéficie également du soutien de Sports Experts, qui a remis 1000 clochettes lors du 40e Tour de l'Île de Montréal, pour rappeler l'importance de signaler sa présence dans différentes situations.

