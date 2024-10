Bilan du colloque « Le vélo : solution et destination » à Québec

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le Colloque « Le vélo : solution et destination » organisé par Vélo Québec vient tout juste de prendre fin. Les participant⸱es repartent la tête remplie d'idées pour poursuivre le développement de la culture vélo au Québec. L'événement a été inauguré par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et s'est poursuivi aujourd'hui avec une conférence inspirante du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a dévoilé la nouvelle identité des Corridors Vélo Cité, désormais renommés Corridors VivaCité. Ce rendez-vous incontournable a permis d'explorer le vélo sous trois grandes thématiques : la mobilité durable, le loisir et le tourisme, tout en mettant en lumière son rôle central dans les enjeux de société. Vélo Québec en profite pour remercier chaleureusement la ville de Québec pour son accueil dans le cadre du colloque.

Le vélo : une solution

Le vélo se positionne comme une réponse efficace à des enjeux complexes. Que ce soit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la santé publique, promouvoir une mobilité économique ou favoriser le développement régional, il offre des solutions concrètes à de nombreux défis. Ces quelques données le démontrent clairement:

Mobilité : 36 % des Québécois vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail, et entre 18 % et 25 % de ces déplacements pourraient se faire à vélo.

: 36 % des Québécois vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail, et entre 18 % et 25 % de ces déplacements pourraient se faire à vélo. Environnement : L'essor des vélos cargos et de la cyclologistique (transport de marchandises) contribue à réduire les émissions liées au secteur des transports, qui représente 43 % des GES au Québec.

: L'essor des vélos cargos et de la cyclologistique (transport de marchandises) contribue à réduire les émissions liées au secteur des transports, qui représente 43 % des GES au Québec. Santé : La pratique régulière du vélo permet d'éviter 724 décès chaque année, générant une valeur économique estimée à 2 milliards de dollars par an.

: La pratique régulière du vélo permet d'éviter 724 décès chaque année, générant une valeur économique estimée à 2 milliards de dollars par an. Économie : Alors que chaque dollar dépensé individuellement pour se déplacer en voiture représente un coût sociétal de 1,44 $, chaque dollar dépensé pour se déplacer à vélo représente plutôt un gain de 0,19 $ pour la société.

Le vélo : une destination

Par ailleurs, le vélo représente de plus en plus une véritable destination pour des milliers de Québécois et de visiteurs étrangers, au point de devenir une industrie florissante dans le grand écosystème touristique québécois. Le tourisme à vélo en Montérégie a ainsi généré 132 millions de dollars en retombées économiques en 2023.

Le colloque a aussi été l'occasion de souligner les 10 ans du regroupement Québec vélo de montagne, qui avec ses 5 centres a réussi à se tailler une place de choix parmi les destinations les plus reconnues en Amérique du Nord. Des données éclairantes sur la croissance du vélo de montagne au Québec y ont également été partagées. Selon une étude récente réalisée par l'institut Léger, 5 % des adultes québécois ont pratiqué le vélo de montagne en 2022. Cette tendance à la hausse reflète un engouement accru pour cette activité de plein air, qui allie aventure et exercice physique. Consultez le portrait complet des adeptes de vélo de montagne au Québec .

Redéfinir le vélo à assistance électrique (VAE)

Vélo Québec a également présenté sa position officielle sur l'encadrement du vélo à assistance électrique et appeler le gouvernement à légiférer sans tarder pour en assurer un développement harmonieux. Outre ses recommandations quant aux caractéristiques des VAE en tant que tels, Vélo Québec a rappelé ses deux demandes d'allègement règlementaire, soit :

Abaisser l'âge minimum pour les VAE à 14 ans

Créer une catégorie pour les VAE en libre-service, limités à 25 km/h et exemptés du port obligatoire du casque

Pour prendre connaissance de l'ensemble des recommandations, consultez le mémoire complet .

Merci à nos partenaires

Le colloque « Le vélo : solution et destination » bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. La tenue du colloque est également rendue possible grâce au soutien de son partenaire Platine Hydro-Québec, ses partenaires Or Destination Québec Cité et àVélo et son partenaire Argent Éco-compteur.

