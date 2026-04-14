Vélo Québec dévoile Le Québec à vélo : une nouvelle façon de découvrir la province à deux roues

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - Vélo Québec dévoile Le Québec à vélo, une nouvelle plateforme numérique interactive destinée à inspirer, informer et outiller les cyclistes d'ici et d'ailleurs dans la planification de leurs excursions et voyages à vélo.

Dès maintenant, les cyclistes de tous âges et horizons - qu'ils soient cyclotouristes ou excursionnistes, expérimentés ou novices - peuvent se rendre à l'adresse www.lequebecavelo.ca pour planifier leurs sorties et découvrir des contenus inspirants pour parcourir le Québec autrement.

Le Québec à vélo (Groupe CNW/Vélo Québec)

« Avec Le Québec à vélo, Vélo Québec propose enfin une vitrine unifiée pour faire découvrir l'ensemble de l'offre cyclable québécoise - un véritable joyau national! - et renforcer le positionnement du Québec comme destination cyclable de calibre international », souligne Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec. « C'est un projet mobilisateur qui reflète notre détermination à faire rayonner l'engagement collectif des acteurs de l'industrie du vélo et du tourisme et qui renforce le leadership du Québec en la matière. »

Les fonctionnalités phares de la plateforme

Au cœur de la plateforme se trouve une carte interactive qui regroupe l'ensemble de l'offre cyclable du Québec : tracés sur route, pistes cyclables, routes de gravelle, et centres de vélo de montagne et de fatbike. Polyvalente et simple à consulter, cette carte permet aux cyclistes de découvrir les parcours et sentiers qui sillonnent le Québec, incluant la célèbre Route verte. Elle recense aussi bien des parcours à la journée que sur plusieurs jours, et indique les distances, niveaux de difficulté, dénivelés, hébergements, attraits et services essentiels à proximité.

Une fonctionnalité phare et inédite : la plateforme permet de planifier des parcours personnalisés grâce à son calculateur d'itinéraire, de les diviser en étapes et de découvrir des arrêts pertinents suggérés en fonction du trajet. Une façon simple et intuitive d'organiser des sorties complètes, adaptées au rythme et aux besoins de chacun.

La plateforme propose aussi un répertoire touristique complet, mettant en valeur les services, attraits et activités de chaque région, avec un filtre dédié aux établissements attestés Bienvenue cyclistes!, reconnus pour leur accueil adapté aux voyageurs à vélo. La clientèle à vélo dispose désormais d'un véritable outil de planification d'expériences touristiques sur deux roues.

Enfin, une section éditoriale rassemble des contenus inspirants et pratiques pour donner envie de découvrir le Québec à vélo, tout au long de l'année. Des pages dédiées aux régions partenaires de la plateforme sont également accessibles, afin de mettre en lumière la richesse de l'offre de leur territoire.

« Ce projet démontre bien l'engagement de notre industrie à développer le secteur touristique de manière plus responsable et durable. C'est grâce à des projets comme celui-ci que le tourisme se positionne comme un levier d'intervention pour contribuer à la mise en valeur de nos territoires ainsi qu'à la vitalité des régions », souligne Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

« Le soutien de Destination durable et action concertée a permis de créer un pont entre l'expertise de Vélo Québec et les acteurs touristiques pour mettre en valeur une offre touristique intégrée. En harmonisant les offres touristiques régionales et en offrant aux cyclistes l'opportunité de créer des itinéraires personnalisés, ils font la promotion d'un tourisme plus lent et plus respectueux de l'environnement, susceptible de générer des retombées aux quatre coins du Québec. Nous ne pouvons que nous en réjouir! », soutient Nicolas Girard, directeur général du FAQDD.

Une réponse aux besoins des cyclistes et de l'industrie touristique

Le tourisme à vélo est en pleine effervescence au Québec : plus de 1,2 million de personnes sillonnent la province sur deux roues chaque année, générant 803 M$ en dépenses touristiques et plus de 3 millions de nuitées, et soutenant près de 6 400 emplois.

« Le Québec n'a rien à envier aux autres destinations vélos! Avec ses pistes sécuritaires, ses paysages entre les montagnes et le fleuve, et ses pittoresques villages dans toutes les régions, les amateurs de cyclotourisme et de vélo de montagne sont toujours gâtés chez nous. L'Alliance est fière d'avoir participé, avec les associations touristiques régionales, au développement de ce projet de Vélo Québec. », Marie-Hélène Hudon, Directrice du développement des affaires et des produits touristiques, Alliance de l'industrie touristique du Québec

La mise en oeuvre de cette initiative n'aurait pas été possible sans l'appui et la collaboration des 12 Associations touristiques régionales fondatrices : Cantons-de-l'Est, Destination Québec Cité, Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Outaouais, Charlevoix, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Lanaudière et Mauricie.

Cette plateforme est le résultat d'un travail approfondi avec les régions touristiques et les acteurs du milieu. Elle offre des outils concrets et novateurs pour répondre aux besoins réels des cyclistes locaux et internationaux. C'est un jalon important qui permettra de structurer durablement l'écosystème du tourisme à vélo au Québec et soutenir sa croissance.

« Des outils comme Le Québec à vélo jouent un rôle clé pour mieux faire connaître et structurer l'offre cyclable du Québec, en permettant aux visiteurs de planifier des séjours à leur image. Dans les Cantons-de-l'Est, cette plateforme devient un levier concret pour découvrir l'ensemble du réseau cyclable de la région et en apprécier toute la diversité. Avec la grande diversité de circuits à travers des paysages variés et une offre qui marie plein air, saveurs locales et rencontres humaines, le vélo s'impose comme une manière privilégiée d'explorer le territoire. », Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de Destination durable et action concertée, une mesure de soutien coordonnée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) découlant du Plan pour une économie verte 2030 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec

Renseignements : Vélo Québec, Relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743