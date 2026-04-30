L'état du vélo au Québec 2025 : le vélo s'impose dans les habitudes de mobilité

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Depuis 1995, Vélo Québec publie tous les cinq ans L'état du vélo au Québec, une étude d'envergure qui permet de dégager des tendances structurantes et des constats éclairants pour orienter les décisions liées à l'avenir du vélo au Québec.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter L'état du vélo au Québec 2025.

L’état du vélo au Québec 2025 (Groupe CNW/Vélo Québec)

Cette nouvelle édition met en lumière plusieurs constats clés, dont le principal est la place grandissante du vélo comme véritable outil de mobilité. Porté par des politiques publiques, des aménagements et des initiatives facilitant son usage au quotidien, le vélo s'intègre durablement dans les habitudes de déplacement des Québécois•es. En 2025, 4,54 millions de Québécois•es ont enfourché leur vélo, illustrant cette tendance au sein de la population.

« Les données de L'état du vélo au Québec 2025 montrent clairement que le vélo est un outil crédible et efficace dans la trousse de mobilité des Québécois•es. En plus de permettre aux gens de se déplacer ou de se divertir, le vélo contribue à améliorer la qualité de vie, la santé, la vitalité de nos milieux de vie. Ses retombées dans l'économie locale et les territoires sont majeures », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

Les grandes tendances observées dans l'édition 2025

Le vélo s'impose comme un outil de mobilité

L'usage du vélo pour se déplacer continue de progresser. En 2025, 2,7 millions de personnes (adultes et enfants) ont utilisé leur vélo comme moyen de transport utilitaire, un nombre qui a plus que triplé depuis 1995.

Cette croissance récente est particulièrement visible dans les grands centres urbains, tels que Montréal et Québec, où la part modale du vélo a augmenté de plus de 50 % au cours des cinq dernières années.

Au-delà de cette croissance, il est important de considérer le profil des cyclistes : 93 % ont un permis de conduire et 87 % possèdent une voiture, ce qui illustre que le vélo s'inscrit souvent en complément de l'automobile.

Cela étant dit, dans les grandes villes, le potentiel demeure important : jusqu'à 33 % des déplacements motorisés pourraient être effectués à vélo, et jusqu'à 55 % avec un vélo cargo à assistance électrique.

Des infrastructures qui influencent directement l'usage

Le développement des infrastructures cyclables joue un rôle déterminant dans l'évolution des pratiques. Le Québec compte aujourd'hui 11 550 km de voies cyclables (x5 depuis 1995), dont 4 900 km d'infrastructures séparées de la circulation motorisée (x 3,5 depuis 1995).

Des réseaux récents à haut niveau de service, notamment le Réseau Express Vélo (REV) à Montréal et les Corridors VivaCité (CVC) à Québec, contribuent à renforcer le rôle du vélo comme mode de transport utilitaire.

« Les données sont sans équivoque : les infrastructures influencent directement l'usage. Lorsqu'on aménage des réseaux sécuritaires, continus et adaptés, on observe une hausse de la pratique. L'infrastructure est le levier le plus direct pour agir sur la mobilité », souligne Stéphane Blais, directeur de l'expertise et de la recherche chez Vélo Québec.

Ces aménagements jouent également un rôle clé pour les clientèles plus sensibles au risque, notamment les femmes et les enfants. Toutefois, cette amélioration des infrastructures ne se reflète pas encore pleinement dans les habitudes de pratique.

À l'échelle de la province, la pratique demeure non paritaire (59 % d'hommes contre 41 % de femmes). Chez les jeunes, si le vélo reste très répandu (82 %), sa fréquence de pratique est en baisse, s'inscrivant dans une tendance plus large de diminution de l'activité physique chez les jeunes observée à l'international.

Le vélo à assistance électrique en plein essor

Le vélo à assistance électrique (VAE) contribue à transformer rapidement la pratique. En date de 2025 :

Près de 1 vélo vendu sur 3 est électrique

900 000 personnes en ont fait l'usage

629 000 VAE sont en circulation au Québec

En réduisant les contraintes liées à la distance, au relief ou à l'effort, le VAE permet de lever plusieurs freins à la pratique et d'élargir l'accès à de nouvelles clientèles.

Un moteur économique et touristique majeur

Le vélo contribue également de façon significative à l'économie québécoise.

Chaque année, les cyclistes dépensent 586 millions de dollars pour l'achat de vélos, d'équipements et de services liés à la pratique.

À cela s'ajoutent plus de 110 millions de dollars générés annuellement par l'industrie de fabrication de vélos et d'accessoires au Québec, soutenant directement ou indirectement environ 2 400 emplois.

Au-delà de ces retombées industrielles et de consommation, le vélo constitue également un levier important de développement économique, particulièrement en région.

Le tourisme à vélo génère à lui seul 803 millions de dollars en retombées économiques, soutient près de 6 500 emplois et attire environ 320 000 touristes provenant de l'extérieur du Québec chaque année.

Les principaux leviers pour accélérer l'adoption

Les résultats de l'étude permettent d'identifier clairement les principaux leviers pour augmenter l'usage du vélo au Québec.

Le développement de réseaux cyclables structurants et sécuritaires demeure l'intervention la plus directe pour lever les principaux freins à la pratique, notamment le sentiment d'insécurité.

Ce levier est d'autant plus efficace lorsqu'il est combiné à d'autres mesures, telles que l'amélioration de l'accès aux vélos -- notamment les vélos à assistance électrique et les vélos cargos --, la mise en place de politiques publiques cohérentes et des actions en éducation et en sensibilisation.

Ensemble, ces leviers offrent un potentiel concret pour élargir et diversifier la pratique du vélo à l'échelle du Québec.

Une démarche rigoureuse pour suivre l'évolution des pratiques

Produit par Vélo Québec tous les cinq ans depuis 1995, L'état du vélo au Québec constitue la référence en matière de données sur la pratique cyclable dans la province.

L'édition 2025 s'appuie notamment sur un sondage populationnel auprès de 4 500 répondant•es, ainsi que sur des analyses réalisées en collaboration avec des partenaires universitaires et institutionnels.

Cette continuité dans la collecte de données permet de suivre l'évolution des tendances sur plusieurs décennies et d'appuyer les décisions publiques liées à la mobilité active.

Pour consulter L'état du vélo au Québec 2025 : www.velo.qc.ca/salle-de-presse/etat-du-velo/2025

Plus de données à venir

Des analyses plus détaillées seront diffusées progressivement tout au long de l'année 2026 sur l'Observatoire du vélo, qui regroupe l'ensemble des données et connaissances scientifiques sur la pratique du vélo au Québec et sur ses bénéfices individuels et sociétaux : observatoire.velo.qc.ca

Les données 2025 pour les grandes villes participantes du Québec, soit Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, seront disponibles à compter de l'automne.

L'état du vélo au Québec 2025 a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec , ainsi que des municipalités concernées.

À propos de Vélo Québec

Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Organisme national de loisir reconnu par le gouvernement du Québec, Vélo Québec promeut l'utilisation du vélo à des fins de loisirs, de tourisme, ou comme moyen de transport actif, afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population, contribuer à la vitalité économique de nos régions et faire face à nos défis environnementaux.

Détenteur d'une expertise unique et originale, Vélo Québec fait figure de référence en planification, développement et gestion des infrastructures cyclables. Son savoir-faire est mis à profit dans le milieu municipal et auprès des acteurs engagés dans la transition vers une mobilité durable.

En plus de ses événements, ses voyages, ses publications et son expertise technique, Vélo Québec coordonne des programmes d'éducation et de mobilisation et veille au déploiement et à la mise aux normes de la Route verte.

Vélo Québec est également un interlocuteur de premier rang auprès de différents niveaux de gouvernement pour identifier les besoins et les solutions afin d'améliorer et d'accroître l'usage du vélo.

SOURCE Vélo Québec

Renseignements: Vélo Québec, Relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743