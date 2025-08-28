Des organisations et des parents dénoncent des coupures affectant le développement et la sécurité de la mobilité active

Piétons Québec, Vélo Québec, et le collectif Pas une mort de plus, demandent au gouvernement du Québec de respecter ses engagements

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Deux ans après l'adoption du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, Piétons Québec, Vélo Québec, et le collectif Pas une mort de plus, s'inquiètent des coupures effectuées au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) . En effet, les fonds affectés ont été amputés, passant de 38 millions de dollars pour l'année 2024-2025 à 20 millions pour l'année 2025-2026. La bonification du programme était pourtant un engagement phare de la ministre des Transports de la Mobilité durable dans le Plan d'action en sécurité routière1 et qui devait notamment permettre aux municipalités de faire face à leur nouvelle obligation de sécuriser les trajets scolaires. Alors que la rentrée scolaire est bien débutée au Québec, les organisations, et les parents demandent donc au gouvernement de respecter ses engagements en matière de sécurité routière en trouvant des fonds pour compenser les coupes.

« Ces coupures ont un impact bien réel sur la réalisation de projets concrets permettant de favoriser et sécuriser les déplacements à pied, notamment aux abords des écoles », affirme Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec. « À l'aube de la rentrée scolaire, ce sont des milliers d'enfants du Québec qui ne savent plus quand leur trajet à pied vers l'école sera sécurisé », poursuit Mme Cabana-Degani.

Ces coupures ont fait diminuer de moitié le nombre de projets financés: seuls 40 projets sur 133 ont été retenus pour l'année 2025-2026 ; en contraste, pour l'année 2024-2025, 97 projets sur 158 ont été financés.

« Présenté comme une mesure clé de soutien à l'action municipale lors du lancement de la stratégie de sécurité routière, le TAPU est essentiel pour améliorer notre bilan en matière de sécurité. C'est aussi un programme qui, partout sur le territoire, contribue à instaurer une véritable culture de transport actif. Ses effets dépassent largement les investissements octroyés : les aménagements sécuritaires génèrent des retombées considérables pour nos collectivités. Tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement respecte ses engagements et trouve les fonds nécessaires pour compenser les coupes », ajoute Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

« Le gouvernement laisse tomber les parents et met en péril la santé et la sécurité des enfants sur les chemins scolaires. C'est un recul inacceptable à peine deux ans après le dévoilement du plan d'action en sécurité routière que la ministre disait vouloir réussir à tout prix », ont pour leur part déploré les parents du collectif Pas une mort de plus.

________________________________ 1 Engagement 3. Injecter 68 M$ supplémentaires sur 5 ans pour ﬁnancer les aménagements qui visent à améliorer la sécurité des transports actifs dans les zones et les corridors scolaires. (Engagement 3.1. Boniﬁer le TAPU 3 de 68 M$ (pour la période 2023-2028).), Mesures du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 .

À propos de Piétons Québec

Piétons Québec est l'organisation nationale de défense collective des droits des piétons.

Exigeante, optimiste et inclusive, elle revendique la sécurité et le confort pour toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec. En raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied, elle s'attache également à valoriser la marche comme mode de déplacement et à en augmenter sa pratique.

Axée sur la collaboration et le partenariat, elle sensibilise, mobilise, outille et inﬂuence les citoyens ainsi que les décideurs publics aﬁn de transformer les normes sociales, le cadre réglementaire et les environnements bâtis en faveur des piétons.

À propos de Vélo Québec

Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Organisme national de loisir reconnu par le gouvernement du Québec, Vélo Québec promeut l'utilisation du vélo à des ﬁns de loisirs, de tourisme, ou comme moyen de transport actif, aﬁn d'améliorer la santé et le bien-être de la population, contribuer à la vitalité économique de nos régions et faire face à nos déﬁs environnementaux.

Détenteur d'une expertise unique et originale, Vélo Québec fait ﬁgure de référence en planiﬁcation, développement et gestion des infrastructures cyclables. Son savoir-faire est mis à proﬁt dans le milieu municipal et auprès des acteurs engagés dans la transition vers une mobilité durable.

En plus de ses événements, ses voyages, ses publications et son expertise technique, Vélo Québec coordonne des programmes d'éducation et de mobilisation et veille au déploiement et à la mise aux normes de la Route verte.

Vélo Québec est également un interlocuteur de premier rang auprès de différents niveaux de gouvernement pour identiﬁer les besoins et les solutions aﬁn d'améliorer et d'accroître l'usage du vélo.

À propos du collectif Pas une mort de plus

Nous sommes des parents et citoyen.nes qui, à la suite du décès de la petite Mariia, lancent un cri du cœur collectif pour réclamer la ﬁn de l'insécurité routière vécue par tous ceux et celles choisissant les modes actifs de transport et particulièrement les enfants sur les trajets scolaires.

