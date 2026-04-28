Le Festival Go vélo Montréal dévoile son nouveau porte-parole

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Cette année, Montréal célèbre le 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques d'été de 1976.

Pour l'occasion, le Festival Go vélo Montréal, présenté par Le Lait et organisé par Vélo Québec, intégrera à son parcours du Tour de l'Île de Montréal des clins d'œil à cet héritage, en plus de proposer des animations thématiques au site d'arrivée.

Dans cet esprit, Vélo Québec est fier d'annoncer que l'athlète olympique Félix Dolci, qui a représenté le Canada en gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, agira à titre de porte-parole du Festival Go vélo Montréal 2026.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Félix pour cette édition spéciale du Festival. Au-delà d'être un athlète olympique, Félix incarne une vision du sport axée sur le plaisir et le dépassement de soi. Cette approche reflète parfaitement l'esprit de nos événements, qui se veulent accessibles et qui invitent les participant•es à rouler dans une ambiance festive et conviviale, sans pression ni chronomètre, tout en leur offrant la possibilité de relever un défi à la hauteur de leurs ambitions », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

« C'est un réel honneur pour moi d'être porte-parole du Festival Go vélo Montréal. Le vélo, c'est bien plus qu'un sport, c'est un mode de vie, un moyen de se rassembler et de redécouvrir la ville autrement. J'ai hâte de partager cette énergie avec les participant•es et d'inspirer encore plus de gens à embarquer dans le mouvement », ajoute Félix Dolci, porte-parole du Festival Go vélo Montréal 2026.

La programmation du Festival

Le Défi métropolitain

Dimanche 24 mai - Mirabel

Véritable coup d'envoi de la saison cycliste, le Défi métropolitain invite les participant•es à découvrir une nouvelle région du Grand Montréal chaque année. Pour cette édition, les cyclistes prendront la direction des Laurentides avec un départ de Mirabel à l'Amphithéâtre Jean-Bouchard.

Les parcours traverseront notamment Oka, Deux-Montagnes et Blainville. Une aventure aux paysages variés, des champs aux vergers. Plusieurs options de parcours, de 60 à 150 km, sont offertes afin que chacun puisse choisir une distance qui lui convient.

Conférence du Festival

Jeudi 28 mai à 18 h - En ligne et à l'Esplanade Tranquille

Dans le cadre du Festival, Vélo Québec présentera une conférence intitulée :

« Faire plus de vélo(s) en France : une filière, des emplois et des femmes ».

À cette occasion, Florence Gall, déléguée générale de la filière France Vélo, partagera son expertise sur la structuration et la collaboration des acteurs économiques de l'écosystème vélo français. Elle présentera également les résultats d'une enquête portant sur la féminisation du secteur, ainsi que les recommandations visant à accroître la présence des femmes dans l'industrie et la pratique du vélo.

Le Tour la Nuit

Vendredi 29 mai - Parc Jarry

Le Tour la Nuit est, chaque année, une expérience unique. Des milliers de cyclistes parcourent Montréal à la tombée de la nuit, dans une ambiance festive, tandis que les lumières de la ville illuminent cette parade nocturne.

Le parcours de 20 km traversera cette année les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent.

Le Tour de l'Île de Montréal

Dimanche 31 mai - Parc Jarry

Événement phare du Festival, le Tour de l'Île de Montréal permet aux participant•es de découvrir la ville autrement, sur des rues entièrement fermées à la circulation.

Cette année, les parcours de 30 km et de 50 km traverseront les quartiers de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Le Sud-Ouest et Westmount. L'option Découverte, avec des parcours de 65 ou 90 km, mènera les participant•es jusqu'à la pointe ouest de l'île.

Les participant•es découvriront plusieurs sites méconnus liés à l'héritage olympique de Montréal. Parmi les lieux marquants figure le Centre Étienne-Desmarteau, nommé en hommage au premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or olympique.

Un festival axé sur le plaisir et l'accessibilité

Le Festival Go vélo Montréal se distingue par sa volonté d'offrir une expérience accessible à tous. Avec des parcours variant de 20 à 150 km, chacun peut y trouver son rythme.

De plus, afin d'encourager la participation des jeunes, l'inscription est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Les adolescents de 13 à 17 ans bénéficient, quant à eux, de tarifs réduits :

9,90 $ pour le Tour la Nuit et le Tour de l'Île de Montréal

19,90 $ pour le Défi métropolitain

Fidèle à sa mission, Vélo Québec propose des événements non compétitifs, sans chronomètres, axés sur le plaisir de rouler et la découverte du territoire à vélo.

Les dossards du Festival sont en vente sur notre site web .

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec

Renseignements: Vélo Québec, Justine Bérubé, Conseillère aux relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743