Velan nomme Bruno Carbonaro au poste de président de Velan Inc.

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Velan Inc. (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Bruno Carbonaro au poste de président de la Société. M. Carbonaro entrera en fonction le 11 novembre 2019. Travaillant à partir du siège social de Velan, à Montréal (Canada), il relèvera d'Yves Leduc, chef de la direction de Velan, et siégera au comité de la haute direction.

À titre de président, M. Carbonaro assumera l'entière responsabilité financière des unités opérationnelles de Velan, à l'exception des unités sises en France, qui continueront à relever du chef de la direction. En plus de voir à la stratégie corporative mondiale de Velan, Yves Leduc pourra dorénavant augmenter son temps consacré à mener, à l'échelle mondiale, les efforts de transformation de la compagnie, entamés dans le cadre du projet V20, ainsi qu'à promouvoir l'agenda d'innovation de Velan auprès de ses clients.

« Nous sommes ravis d'accueillir Bruno Carbonaro à la barre de Velan, alors que notre initiative de transformation V20 bat son plein et que notre Société a déjà commencé à apporter d'importants changements en accord avec ses objectifs stratégiques - que ce soit notre réorganisation en unités opérationnelles, l'optimisation et la spécialisation de nos activités manufacturières ou la modernisation de nos systèmes et processus », a déclaré Yves Leduc. « Bruno Carbonaro a, à son actif, des réalisations impressionnantes au chapitre de la stratégie, du développement des affaires et des responsabilités de direction au sein de grandes entreprises internationales. Ses compétences et ses antécédents éprouvés en matière de leadership, seront des atouts essentiels au cours de cette phase critique de l'histoire de la compagnie. L'expérience et le dynamisme de Bruno, et son orientation client, contribueront à accélérer une transformation qui va déjà bon train. »

Ingénieur de formation, et fort plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'équipement industriel, M. Carbonaro a fait carrière, au cours des huit dernières années, au sein du groupe Fives, une société d'ingénierie internationale qui fournit des équipements industriels à de nombreux secteurs d'activité, dont l'acier, l'aluminium, la logistique, l'automobile, l'aérospatiale, la défense et l'énergie. Plus récemment, il a siégé au comité de direction du groupe, dont il a également dirigé la division Automobile. À ce titre, il avait la pleine responsabilité financière d'une division mondiale comptant trois unités opérationnelles, employant quelque 1 700 personnes et affichant un chiffre d'affaires annuel d'un peu moins de 400 millions d`Euro. Il a occupé auparavant le poste de directeur général de Fives Nordon, l'une des filiales du groupe Fives. En 2008 et 2009, il a agi en tant que directeur général de la division européenne des tubes OCTG (tubes sans soudure destinés aux puits de pétrole) du Groupe Vallourec. Il a exercé précédemment, de 2002 à 2008, diverses fonctions dans les domaines du développement des affaires, du marketing, de la stratégie et de l'exploitation au sein du Groupe Legris Industries. Il a entamé sa carrière dans l'industrie automobile et au bureau parisien du Boston Consulting Group. Il détient un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique de Paris, en France.

« Je suis très fier de rallier les rangs de Velan, une entreprise fondée il y a près de 70 ans, à Montréal, qui s'est taillé une place de chef de file mondial et qui est devenue une marque réputée dans le monde entier pour la qualité de ses produits, sa culture entrepreneuriale et le savoir-faire de ses employés, a-t-il affirmé. Je vois que la Société se prépare à poursuivre sa croissance, et il me tarde de collaborer avec l'équipe et de contribuer à son succès futur. Enfin, je souhaite remercier Yves Leduc, la famille Velan et le conseil d'administration de m'avoir confié cette responsabilité. »

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 338 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 800 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VLN ».

