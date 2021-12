MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Velan Inc. (« Velan ») (TSX: VLN) est heureuse d'annoncer l'aboutissement de son plan de transition pour le chef de la direction et la nomination de Bruno Carbonaro à titre de chef de la direction et président à compter d'aujourd'hui. M. Carbonaro, qui s'est joint à la société en 2019 à titre de président, est devenu seulement le quatrième dirigeant à occuper ce poste au cours des 71 années d'histoire de la société de fabrication de robinetterie d'envergure mondiale. M. Carbonaro succède à Yves Leduc, qui continuera à offrir ses services à titre de conseiller du président du conseil et chef de la direction afin d'appuyer la transition. Yves Leduc demeurera administrateur jusqu'à la réunion du 12 janvier 2022.

Jim Mannebach, président du conseil d'administration, a affirmé : « Nous sommes très heureux d'accueillir Bruno dans ses nouvelles fonctions de chef de la direction. La nomination de Bruno Carbonaro est l'aboutissement d'un processus de transition et de succession du leadership qui a débuté en 2019, lorsque Bruno a été embauché à titre de président. La collaboration entre Yves et Bruno a été excellente tout au long du processus. Je tiens à remercier Yves pour son professionnalisme et son souci d'assurer une transition en douceur. »

Tom Velan, ancien président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Nous félicitons Bruno, qui devient le deuxième non-membre de la famille Velan à diriger la société. Bruno est originaire de France, ce qui reflète l'importance croissante de nos filiales européennes pour nos résultats consolidés. Au cours de ses deux années à titre de président, Bruno s'est consacré à améliorer nos marges d'exploitation, à gérer la production dans le cadre du processus de restructuration et à améliorer nos résultats consolidés mondiaux tout en faisant face aux contraintes liées à la pandémie. Bruno est enthousiaste et prêt à occuper le poste de chef de la direction et est déterminé à mener l'entreprise vers un avenir prometteur, en misant sur la transformation déclenchée par le plan V20. »

Bruno Carbonaro a affirmé : « Je suis très fier de devenir le chef de la direction de Velan, fabricant de robinetterie d'envergure mondiale qui s'est bâti une solide réputation depuis 70 ans en raison de l'excellence de ses produits, de sa culture d'entreprise et du savoir-faire de ses employés. Au cours de mes deux premières années au sein de la société, j'ai beaucoup appris sur l'entreprise, le marché de la robinetterie, nos clients et nos employés. Je crois être bien préparé pour assumer ce rôle grâce au plan de transition mis en œuvre avec succès, avec le soutien et les conseils d'Yves, du conseil d'administration et de la famille Velan. Je suis conscient des défis et des possibilités, et je suis très motivé à travailler avec l'équipe de direction et tous nos employés pour réaliser nos ambitions. »

Yves Leduc a déclaré : « J'ai eu le privilège de diriger cette société au cours des sept dernières années; maintenant que notre plan de transformation V20 a été mis en œuvre, le moment est venu pour Bruno de diriger la prochaine phase. Je pense que notre plan de succession et de transition a été très bien exécuté malgré les contraintes imposées par la COVID. Bruno est prêt à diriger l'entreprise, et je lui souhaite, ainsi qu'à la société, un avenir fructueux. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte près de 1 700 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés dans le présent communiqué. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

