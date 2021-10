MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Velan Inc. (TSX : VLN) («Velan», «la société»), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui un plan de transition suivant lequel le chef de la direction Yves Leduc quittera Velan après l'avoir dirigée pendant sept ans. Yves demeurera en poste jusqu'au 30 novembre et Bruno Carbonaro, actuellement président, lui succédera à titre de chef de la direction le 1er décembre. En vertu du plan de transition approuvé par le conseil d'administration, Yves deviendra alors aviseur spécial du président du conseil and demeurera administrateur du conseil jusqu'au 12 janvier 2022.

Jim Mannebach, président du conseil d'administration, a affirmé : « L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un plan de succession initié en 2019 avec l'embauche par Yves de Bruno Carbonaro. Au cours de la dernière année, Yves nous a informé de son intention de quitter la société après qu'un plan de transition ait été pleinement défini et déployé. Il a donc été jugé que le moment approprié pour la transition serait le début du quatrième trimestre de l'année fiscale en cours, puisque la réalisation récente du plan de transformation V20 marque le début d'une nouvelle phase dans l'évolution de la société. Le conseil souhaite reconnaître l'apport exceptionnel d'Yves Leduc durant ses années en tant que leader de Velan, où, de surcroît, nous avons été confrontés à des conditions de marché éprouvantes et à une pandémie mondiale. »

Tom Velan, administrateur et ancien chef de la direction et président du conseil d'administration, a ajouté: «Yves est devenu le premier non-membre de la famille Velan à diriger la société, un défi en soi colossal après soixante-cinq ans de leadership familial. Son mandat a aussitôt été mis durement à l'épreuve par l'écroulement du prix du pétrole quelques semaines avant qu'il n'ait même commencé et, plus récemment, par la crise mondiale provoquée par la pandémie de la COVID ayant frappé tous les secteurs de l'économie mondiale et le marché de l'énergie en particulier. En 2019, Yves a convaincu le conseil de la nécessité du plan de restructuration V20, déclenchant ainsi une transformation majeure. Il a démontré un leadership remarquable en réussissant cette restructuration malgré la profonde incertitude dans laquelle la pandémie nous avait plongés. Grâce à ces actions, la société est en excellente position pour dorénavant viser une croissance profitable. Je tiens à remercier Yves pour son leadership durant cette période de grands défis. »

« En 2015, j'ai hérité du rôle de diriger l'une des compagnies les plus rayonnantes de l'industrie des vannes et robinets, mondialement réputée pour sa marque et ses produits supérieurs », a dit Yves. « Dès le début, la mission de mon équipe était de repositionner Velan au sein d'une industrie qui avait changé radicalement, à préciser nos marchés-cibles et mieux servir nos clients en exploitant davantage nos atouts en tant que véritable société multinationale. Le plan V20 a maintenant livré sa promesse d'une augmentation des marges, tel qu'en font foi les résultats trimestriels récemment publiés et l'un des carnets de commandes les plus élevés de notre histoire, réalisé au travers de la crise provoquée par la pandémie. L'avenir est donc fort prometteur. À mon équipe, ainsi qu'à chacun de nos employés, partout dans le monde, je tiens à leur dire combien je suis fier d'eux et à leur exprimer ma plus profonde reconnaissance pour leur courage et persévérance. Je remercie également le conseil d'administration pour son soutien continu malgré les vents et marées contraires. Enfin, à tous les membres de la famille Velan, à Tom en particulier, merci pour votre confiance. Ce que vous avez accompli depuis la fondation de la société en 1950 est formidable et ce fut un honneur pour moi d'avoir joué un rôle dans le plus récent acte de la remarquable histoire de Velan. »

« Bruno Carbonaro a démontré tout au cours de sa carrière un leadership extraordinaire. Durant ses deux années au sein de la société, son rôle a rapidement évolué pour couvrir l'ensemble de nos opérations internationales. Il a prouvé être le leader dont avait actuellement besoin Velan et il est indéniablement prêt à me succéder. Bruno pourra continuer de compter sur mon soutien d'ici la fin de l'année fiscale pour faire de la transition un succès complet, » a poursuivi Yves Leduc.

Jim Mannebach a conclu : « Le conseil est convaincu que Velan connaîtra un immense succès sous la direction de Bruno. J'ai hâte de travailler de concert avec lui, comme je l'ai fait avec Yves depuis que je suis devenu président du conseil, alors que nous chercherons à réaliser la croissance dans nos marchés et à générer des rendements attrayants pour nos actionnaires. »

