MONTRÉAL, le 18 avril 2022 /CNW Telbec/ -Velan inc. (TSX: VLN) (la « Société »), l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle au monde, a le plaisir d'annoncer la nomination de Rishi Sharma au poste de chef de la direction financière. Débutant aujourd'hui en tant que premier vice-président, Finances, M. Sharma assumera ses responsabilités officielles de chef de la direction financière le 23 mai 2022. Il sera un membre clé de l'équipe de direction de Velan. Il succédera à Benoit Alain, qui quittera la société le 23 mai 2022 après avoir remis sa démission en décembre 2021. M. Sharma relèvera directement de Bruno Carbonaro, Président et chef de la direction, ainsi que de Suzanne Blanchet, présidente du comité d'audit de Velan inc.

Rishi Sharma a débuté sa carrière chez Deloitte & Touche en 2005, progressant jusqu'à la direction de services financiers au sein des industries aérospatiale et ferroviaire en occupant des postes supérieurs chez Alstom SA et Bombardier depuis 2008.

Chez Bombardier, il a occupé des postes successifs dans divers services financiers, notamment en matière d'évaluation et d'audit des risques à l'échelle mondiale à titre de chef des finances de l'unité d'affaires de formation au pilotage et de formation technique, où il a joué un rôle clé dans la vente de cette unité à CAE. Il a également travaillé à la transformation des processus de planification et d'analyse financières et des systèmes informatiques à l'échelle mondiale, où il a mis en œuvre « SAP Business Planning & Consolidation » au niveau mondial. De plus, il a été chef des finances stratégiques, de la planification et de l'analyse au sein de l'unité d'affaires Aérostructures et services d'ingénierie, où il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition du secteur des ailes d'avions d'affaires Global 7500. Enfin, il a été chef mondial des finances stratégiques, de la planification et de l'analyse financières chez Bombardier Transport, établie à Berlin, en Allemagne, où il a joué un rôle clé dans l'orchestration de la vente de cette division à la société française Alstom SA pour un montant de 5,5 milliards d'euros.

À la suite de la vente de la division Transport en janvier 2021, Rishi s'est joint à Alstom SA en tant que vice-président, Finances de la gamme de produits des services. Dotée d'une présence commerciale internationale, cette division représente plusieurs milliards d'euros et compte des milliers d'employés. Il y était responsable de la direction stratégique financière de la gamme de produits et de l'offre, et jouait un rôle d'influence essentiel dans le monde entier auprès des équipes commerciales régionales.

Comptable professionnel agréé (CPA), Rishi est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec une majeure en comptabilité et une mineure en finance d'entreprise de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia, où il a également obtenu un diplôme d'études supérieures en comptabilité agréée.

Rishi assumera la direction du service mondial des finances de Velan. Il mettra à profit son expérience exhaustive en matière de finances et de gestion, forte de la réalisation de nombreuses opérations de fusion et d'acquisition tout au long de sa carrière.

Bruno Carbonaro, président et chef de direction de Velan inc. a déclaré : « Rishi apporte à Velan des compétences et une expérience qui correspondent parfaitement aux besoins de nos activités et à notre orientation stratégique. J'ai hâte de le voir diriger notre service des finances et contribuer immédiatement au succès de notre entreprise. »

« Je suis honoré et privilégié de me joindre à une entreprise québécoise phare et à une équipe aussi extraordinaire ici, à Montréal. J'ai hâte de contribuer à la croissance et aux objectifs stratégiques de Velan et à sa progression vers un niveau supérieur de rendement opérationnel et financier », a affirmé Rishi Sharma.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan inc. ( www.velan.com ) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte près de 1 700 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VLN ».

SOURCE Velan Inc.

Renseignements: Bruno Carbonaro, Président et Chef de la direction, Tél. : 438-817-7593