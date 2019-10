Velan annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2019

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Velan Inc. (la "société") (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de la Bourse de Toronto, de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée le 10 octobre 2019. Dans le cadre de cette offre de rachat, la société peut racheter jusqu'à concurrence de 151 384 actions à droit de vote subalterne (les "actions") de la société, ce qui représente environ 2,5 % des 6 055 368 actions émises au 10 octobre 2019. Le volume moyen quotidien des opérations pour la période de six mois précédant le 1 octobre 2019 s'établit à 6 414 actions. Conformément aux exigences de la Bourse de Toronto, la société peut racheter quotidiennement un nombre maximal de 1 603 actions. L'offre sera lancée le 23 octobre 2019 et prendra fin le 22 octobre 2020 ou à toute date antérieure à laquelle la société pourrait réaliser ses rachats dans le cadre de l'offre. Les actions seront rachetées pour le compte de la société par un courtier inscrit par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'autres systèmes de négociation parallèles canadiens. Le prix payé en contrepartie des actions correspondra à leur cours au moment de l'acquisition, et le nombre d'actions rachetées ainsi que le moment de chaque rachat seront fixés par la société. La totalité des actions rachetées seront annulées.

La société n'a racheté aucune action au cours des 12 derniers mois.

Les administrateurs de la société ont conclu que le rachat d'un maximum de 151 384 actions émises et en circulation peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds dont dispose la société et que ce rachat serait donc dans l'intérêt de la société. Par suite de ce rachat, le nombre d'actions émises diminuera et, par conséquent, la participation en actions proportionnelle des actionnaires restants augmentera au prorata.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 366,9 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 800 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Web : www.velan.com

Renseignements: Yves Leduc, président et chef de la direction; John D. Ball, directeur financier, Tél. : 514-748-7743, Téléc. : 514-748-8635