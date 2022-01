MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Velan Inc. (« Velan » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Bruno Carbonaro a été nommé membre du conseil d'administration. L'administrateur sortant, Yves Leduc, continuera d'agir à titre de conseiller spécial du président du conseil de la Société. M. Carbonaro, qui est entré au service de la Société en 2019, a récemment succédé à M. Leduc au poste de président et chef de la direction. M. Carbonaro possède une longue expérience dans le secteur des produits d'ingénierie, ayant occupé des postes de haute direction dans diverses entreprises.

Mme Suzanne Blanchet, entrée au conseil en juillet dernier, a été nommée présidente du comité d'audit, en remplacement de William Sheffield. Mme Blanchet est également membre du comité de la gouvernance et des ressources humaines.

James Mannebach, président du conseil de la Société, a déclaré : « Ces changements s'inscrivent dans le processus continu de renouvellement du conseil. Je suis convaincu que la nomination de M. Carbonaro au conseil et celle de Mme Blanchet au poste de présidente du comité d'audit sont des décisions positives pour l'avenir de l'entreprise. »

Bruno Carbonaro a affirmé : « C'est un honneur d'être nommé membre du conseil de Velan et de diriger les destinées de cette entreprise de renom. Ce travail en étroite collaboration avec le conseil contribuera énormément à l'évolution harmonisée de Velan, qui est prête à tirer profit de ses technologies de premier plan, de son savoir-faire applicatif et de son engagement inégalé envers ses clients. »

Suzanne Blanchet a indiqué : « Les efforts déployés par la Société pour renouveler sa haute direction et son conseil d'administration et pour organiser la transition en douceur des titulaires de ces postes m'impressionnent. Je suis fière de faire partie du conseil de Velan. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte près de 1 700 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, comportant tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

SOURCE Velan Inc.

Renseignements: Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président, Tél. : 438-817-7593; ou Benoit Alain, Directeur financier, Tél. : 514-917-6454