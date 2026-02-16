VEKTA 2026 : l'écosystème des transports zéro émission mobilisé et prêt à accélérer la transition

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Plus de 300 participants issus de l'industrie, des gouvernements, du milieu municipal et académique ont pris part aujourd'hui à VEKTA 2026, la première édition de l'événement de mobilisation de l'écosystème des transports zéro émission organisé par Propulsion Québec. Cette première édition a réuni plus de 30 conférenciers autour d'échanges ayant un thème commun : l'accélération de la transition vers des transports zéro émission, compétitifs et créateurs de valeur pour le Québec.

La participation de Monsieur Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin (gouvernement du Canada), de Monsieur Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle--Émard--Verdun (Gouvernement du Canada), de Monsieur Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures et député de Deux-Montagnes (Gouvernement du Québec), ainsi que de Monsieur Alexandre Teodoresco, membre du comité exécutif, responsable de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de l'optimisation et de la performance municipale et conseiller de la Ville de Montréal pour le district Loyola de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, est venue souligner le rôle névralgique des transports zéro émission pour l'avenir économique, environnemental et industriel du Québec.

Un nouveau momentum pour la filière des transports zéro émission

Les prises de parole et les discussions tenues tout au long de la journée ont confirmé que le secteur entre dans une phase de transformation. Après une période marquée par un contexte géopolitique incertain, plusieurs annonces récentes - notamment en matière d'infrastructures de recharge, de soutien à l'industrie, de retour des incitatifs et du retour du programme Écocamionnage - ont contribué à raviver la confiance de l'écosystème.

VEKTA 2026 a ainsi mis en évidence un élan collectif. La décarbonation des transports est engagée dans plusieurs juridictions internationales. Elle est irréversible et représente une opportunité industrielle majeure pour le Québec.

Une industrie qui continue d'avancer

VEKTA 2026 a également été le lieu du dévoilement des premiers résultats d'une étude de faisabilité sur un corridor de transport de marchandises 100 % électrique entre Québec et Toronto, pilotée par Propulsion Québec et ses partenaires.

L'étude confirme que ce projet est techniquement réalisable dès aujourd'hui, sous réserve du déploiement d'infrastructures de recharge publique.

Les échanges ont également démontré que l'écosystème est en bonne posture pour tirer parti des investissements à venir - notamment en lien avec la défense, les minéraux critiques, la filière batterie et les infrastructures stratégiques - contribuant ainsi à renforcer la résilience et la sécurité économique du pays.

Consulter l'étude >> https://propulsionquebec.com/nos-ressources/corridor-de-camions-100-electriques-quebec-toronto/

CITATIONS

« Ce que nous avons vu à VEKTA 2026, c'est un écosystème uni, lucide et tourné vers l'action. Les récentes annonces en matière d'infrastructures de recharge, de soutien à l'industrie et de retour des incitatifs envoient des signaux encourageants qui ouvrent la porte à une relance du secteur. Le Québec est particulièrement bien positionné pour en tirer parti grâce à la force de son écosystème, à sa chaîne de valeur intégrée et à son expertise reconnue. Nous avons aujourd'hui les bases nécessaires pour passer à la prochaine phase de cette transformation, ensemble. » -- Alexis Laprés-Paradis, président-directeur général, Propulsion Québec

« Le Canada possède tout le nécessaire pour bâtir une industrie automobile plus résiliente, plus innovante et solidement ancrée ici. Le soutien de DEC à Propulsion Québec depuis sa création a stimulé l'innovation et la collaboration technologiques dans l'ensemble du secteur, permettant aux PME québécoises de faire rayonner leurs produits et services de pointe sur les marchés mondiaux. Félicitations à toute l'équipe de Propulsion Québec pour la tenue de VEKTA! C'est en réunissant ainsi tous les acteurs de l'écosystème que nous renforçons le leadership du Québec dans le domaine des transports zéro émission et de la fabrication de pointe. » -- Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le développement des minéraux critiques au Québec et à travers le Canada. Les minéraux critiques sont essentiels pour renforcer la souveraineté canadienne, notre sécurité nationale et notre résilience face à l'instabilité mondiale. Nos minéraux critiques seront un atout clé dans le développement des technologies propres, incluant les véhicules zéro émission, les bornes de recharge et les énergies renouvelables pour faire du Canada une superpuissance énergétique. Des initiatives comme celles mises de l'avant à VEKTA 2026 démontrent que le Québec et le Canada ont tout en main pour être des chefs de file mondiaux, tout en créant de bons emplois dans nos communautés. Je remercie les organisateurs de la conférence pour leur leadership dans l'économie propre. » -- Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle--Émard--Verdun.

« Le succès de VEKTA 2026 témoigne de la force et de la mobilisation de notre écosystème des transports zéro émission. Avec des mesures comme le programme Écocamionnage, nous donnons aux entreprises les outils nécessaires pour accélérer la transition. Cette transformation est essentielle sur le plan environnemental, mais elle constitue aussi un moteur important de développement économique et d'innovation pour le Québec. Les annonces récentes et les projets structurants présentés aujourd'hui confirment que nous avons tout en main pour faire du Québec un chef de file dans ce secteur stratégique. » - Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des Infrastructures et Député de Deux-Montagnes

« Si on veut faire de Montréal une ville moderne et compétitive, il est clair pour notre administration que l'on doit lui assurer une mobilité décarbonée, fluide, sécuritaire et inclusive. Il faut aussi collaborer de façon plus étroite avec l'ensemble des acteurs du milieu. En alignant nos politiques publiques sur les besoins réels de l'industrie et de la population, nous renforçons tout l'écosystème. Merci à Propulsion Québec pour l'organisation de ce rendez-vous mobilisateur. Au final, ce sont toutes les Montréalaises et Montréalaises qui bénéficient des avancées en mobilité intelligente. »

- Alexandre Teodoresco, Membre du comité exécutif, responsable de l'Intelligence artificielle, de l'innovation et de l'optimisation de la performance municipale, conseiller de la Ville pour le district Loyola de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

