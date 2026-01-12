Alexis Laprés-Paradis nommé président-directeur général de Propulsion Québec

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de Propulsion Québec annonce la nomination d'Alexis Laprés-Paradis à titre de président-directeur général de la grappe des transports électriques et intelligents. En poste à titre intérimaire depuis octobre dernier, il assurera désormais la direction de l'organisation de façon permanente.

« C'est un privilège de poursuivre ce mandat à la tête de Propulsion Québec. Le secteur des transports traverse une période charnière : sa décarbonation est bien en marche et permet au Québec de capitaliser sur un avantage stratégique majeur, soit notre énergie propre. Je suis pleinement engagé à renforcer la mobilisation de l'écosystème afin d'accélérer la décarbonation des transports, de stimuler l'innovation et d'amplifier le succès de nos entreprises », a déclaré Alexis Laprés-Paradis.

Arrivé chez Propulsion Québec en avril 2023, Alexis Laprés-Paradis a occupé différentes fonctions stratégiques, dont celle de vice-président, développement et opérations. À ce titre, il a notamment contribué à structurer des partenariats majeurs, à soutenir le financement de projets structurants et à faire émerger des initiatives visant à accélérer la décarbonation des transports au Québec. Avant de se joindre à la grappe, il a exercé des rôles de direction générale et financière, notamment chez SmartHalo, et agi comme conseiller stratégique auprès d'entreprises en technologies propres.

« Au cours des derniers mois, Alexis a démontré une capacité remarquable à diriger l'organisation avec rigueur dans un esprit rassembleur. Il a su relever avec brio les défis liés à l'intérim, tout en maintenant le cap dans une période exigeante pour les transports zéro émission. Le conseil d'administration lui accorde sa pleine confiance et est convaincu qu'il est la bonne personne pour guider Propulsion Québec dans cette phase déterminante de son développement », a conclu Marie Hélène Cloutier, présidente du conseil d'administration de Propulsion Québec et directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires chez EXO.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 200 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, les infrastructures de recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken, d'Hydro-Québec et du Fonds de Solidarité FTQ.

SOURCE Propulsion Québec

Source : Claire Maynadier, Directrice, communications et relations publiques, [email protected], 514 581-5218