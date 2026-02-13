AVIS AUX MÉDIAS - Corridors décarbonés, minéraux critiques et recharge intelligente : les décideurs publics et industriels réunis à Montréal

VEKTA, le 16 février 2026

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Dans un contexte de transformation industrielle accélérée, Propulsion Québec réunira, le lundi 16 février 2026, les principaux décideurs politiques, économiques et industriels autour des grands chantiers structurants de la transition énergétique dans les transports.

Cette journée de conférences et de panels mettra notamment en lumière :

le déploiement concret des corridors de transport lourd décarbonés au Québec et au Canada;

au Québec et au Canada; les enjeux stratégiques liés aux minéraux critiques et stratégiques , au cœur de la souveraineté économique et de la sécurité nationale;

, au cœur de la souveraineté économique et de la sécurité nationale; les nouveaux modèles de financement et d'infrastructures nécessaires pour accélérer l'électrification des transports.

Présences politiques confirmées

Carlos Leitão , député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie (Gouvernement du Canada)

, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie (Gouvernement du Canada) Claude Guay , député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (Gouvernement du Canada)

, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (Gouvernement du Canada) Benoit Charette , Député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Ministre responsable des Infrastructures (Gouvernement du Québec);

, Député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Ministre responsable des Infrastructures (Gouvernement du Québec); Alexandre Teodoresco, membre du comité exécutif, responsable de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de l'optimisation de la performance municipale et conseiller de la Ville pour le district Loyola de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ville de Montréal.

Autres moments forts

Présentation d'un projet démonstrateur de corridor 100 % décarboné Québec-Montréal et dévoilement de l'étude de faisabilité du corridor décarboné Québec-Toronto , menée par WSP pour Propulsion Québec,

et , menée par WSP pour Propulsion Québec, Présentation de la Stratégie pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031 du gouvernement du Québec,

Présentation de la nouvelle plateforme défense de la BDC,

de la BDC, Panels stratégiques sur l'autonomie canadienne en minéraux critiques, la filière batterie, la recharge intelligente et bidirectionnelle et les véhicules zéro émission de nouvelle génération.

Date : Lundi 16 février 2026

Début des allocutions : 9h50

Lieu : Salon Richmond - 550 rue Richmond, Montréal.

Programmation complète > https://propulsionquebec.com/evenements/vekta-2026/programmation/

Écrire à [email protected] pour s'inscrire.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds FTQ.

https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Claire Maynadier, Directrice, communications et relations publiques, Propulsion Québec, [email protected], 514 581-5218