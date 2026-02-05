STRATÉGIE AUTOMOBILE CANADIENNE - Propulsion Québec salue l'ambition du Canada de prendre pleinement part à la révolution industrielle des transports

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports zéro émission, prend acte de la nouvelle Stratégie automobile canadienne présentée ce matin par le Premier ministre Carney. Cette stratégie marque une étape importante dans la création de conditions favorables à l'accélération de la transition vers le transport zéro émission au Canada. Propulsion Québec salue notamment l'annonce d'une Stratégie nationale pour les infrastructures de recharge qui comprend une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, le retour des incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission, ainsi que le soutien accru à la transformation de l'industrie automobile par l'entremise du Fonds de réponse stratégique.

Propulsion Québec reconnaît qu'une norme fondée sur les émissions de gaz à effet de serre peut contribuer à l'atteinte des objectifs, mais celle-ci devra être suffisamment contraignante pour inciter les manufacturiers à accroître l'offre et l'abordabilité des véhicules zéro émission au Canada. Le fait de viser un taux d'adoption de 75% en 2035 demeure relativement ambitieux, mais doit exiger une mise en œuvre rapide, tangible et sans possibilité de contournement.

Au cours des derniers mois, Propulsion Québec a activement participé aux consultations et a recommandé le maintien des cibles ambitieuses, un déploiement accéléré des infrastructures de recharge à travers le pays, la relance urgente des programmes incitatifs ainsi qu'un soutien renforcé à l'industrie automobile afin d'en assurer la transformation industrielle.

« Il est impératif que le Fonds de réponse stratégique serve à appuyer et à encourager les manufacturiers automobiles dans leur transition, tout en favorisant la production locale de véhicules zéro émission, l'intégration de fournisseurs locaux, ainsi que le développement d'une filière batteries et de minéraux critiques et stratégiques en sol canadien. », soutient M. Alexis Laprés-Paradis, PDG de Propulsion Québec.

Sortir de l'incertitude

Alors que le secteur des transports zéro émission traverse, depuis plus d'un an, une période de turbulences, Propulsion Québec rappelle que l'électrification demeure un levier essentiel de croissance économique et de lutte contre les changements climatiques. Dans ce contexte, nous saluons la relance, dès le 16 février, des incitatifs à l'achat afin de rétablir la confiance du marché, en plus de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire applicable dès l'année modèle 2027. Une mise en œuvre rapide permettra d'offrir à l'industrie la prévisibilité requise pour planifier ses investissements et ses capacités de production tout en maintenant l'appui au déploiement d'infrastructures de recharge.

Un cadre réglementaire qui devra être robuste et ambitieux

Des normes fondées sur les émissions de gaz à effet de serre sont déjà en vigueur en Europe et ont démontré leur capacité à soutenir l'adoption des véhicules zéro émission, à condition qu'elles soient suffisamment ambitieuses. Le prochain cadre réglementaire canadien devra envoyer un signal clair, prévisible et structurant à l'ensemble de la chaîne de valeur. Il devra inciter les constructeurs automobiles à prioriser le marché canadien, stimuler les investissements et favoriser le déploiement des infrastructures nécessaires à la transition en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Le secteur des transports demeure l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au Canada, représentant près de 23 % des émissions nationales. L'électrification des transports constitue ainsi un pilier stratégique afin de bâtir une économie plus durable, de créer des emplois de qualité, de renforcer l'indépendance énergétique du pays et de réduire les émissions, tout en générant des bénéfices directs aux consommateurs.

« À l'échelle mondiale, un véhicule neuf sur quatre est désormais électrique, et les grandes économies progressent rapidement vers l'électrification grâce à des cadres réglementaires ambitieux. Le Canada doit prendre pleinement part à cette révolution industrielle. Fondée sur une énergie locale, renouvelable et fiable, l'électrification des transports renforce notre autonomie, réduit nos vulnérabilités et constitue un levier concret de prospérité. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'industrie automobile pour les décennies à venir. Nous saluons donc l'ambition du gouvernement ; il en va de notre résilience énergétique, de notre sécurité et de notre vision économique », conclut M. Laprés-Paradis.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds FTQ.

