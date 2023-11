Véhicules hors route - Des bénévoles de l'Outaouais honorés pour leur engagement!

GATINEAU, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, félicitent les lauréats de la 14e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, qui s'est déroulée le 16 novembre dernier, à Québec.

Pour la région de l'Outaouais, cette distinction a été attribuée à M. Mario Piché (VTT) et à M. Stéphane Lanthier (motoneige), qui se sont illustrés par leur contribution indispensable à l'entretien et à la surveillance des sentiers de VTT et de motoneige. Leur travail et leur dévouement ont permis de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire et agréable.

Mme Guilbault profite de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, à la Fédération québécoise des clubs quads, et ainsi aux clubs qui leur sont affiliés. Pour l'année 2023-2024, ce sont plus de 15 millions de dollars qui permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l'ensemble des sentiers sous leur responsabilité. Il s'agit par exemple de l'achat d'équipements, de la mise en place de signalisation ainsi que de la formation d'agents de surveillance des sentiers.

Citations

« C'est grâce aux femmes et hommes bénévoles à travers le Québec que des milliers d'adeptes peuvent s'adonner chaque année à la pratique du VHR. C'est donc tout naturellement que notre gouvernement rend hommage à tous ceux qui contribuent à l'entretien, à la surveillance, mais surtout à la sécurisation de nos sentiers. Bravo encore aux lauréats qui contribuent, par leurs actions, au développement de cet important moteur économique régional. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Félicitations messieurs Piché et Lanthier pour votre engagement auprès de la région de l'Outaouais. Nous tenons aussi à remercier celles et ceux qui s'engagent pour rendre nos sentiers incontournables et les transformer en véritables bijoux. Votre dévouement permet aux adeptes de véhicules hors route de pratiquer leur passion en toute sécurité dans un environnement hors du commun. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, et Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à souligner le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à souligner le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale. L'aide financière de près de 15,2 M$ prévue pour l'année financière 2023-2024 sera répartie comme suit :

Un montant de près de 6,8 M$ sera alloué par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec;



Une somme de plus de 8,3 M$ sera accordée en vertu du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Ces deux programmes sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2024 et comportent chacun deux volets :

Entretien des sentiers;



Sécurité et environnement.

Liens connexes

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec

Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724