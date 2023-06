Véhicules autonomes et intelligents - Investissement de 15 M$ US pour appuyer la croissance de LeddarTech

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière d'un montant maximal de 15 millions de dollars américains sous forme de billets convertibles à LeddarTech. Cet investissement vise à assurer la croissance et la poursuite des activités commerciales de l'entreprise ainsi que le développement de ses technologies de pointe destinées aux véhicules autonomes et intelligents.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La contribution financière, qui s'inscrit dans le cadre d'un tour de financement d'un montant minimum de 43 millions de dollars américains auprès d'investisseurs, permettra au gouvernement du Québec d'augmenter ses intérêts en capitaux propres dans l'entreprise LeddarTech. Cette participation gouvernementale est accompagnée de clauses qui assureront le maintien du siège social, du centre décisionnel et du principal bureau d'affaires de l'entreprise, ainsi que d'une partie importante de ses actifs, au Québec.

« LeddarTech fait rayonner l'ingéniosité et le talent québécois à travers le développement de ses technologies novatrices pour les véhicules autonomes. Notre gouvernement confirme sa confiance à l'égard de la nouvelle administration de l'entreprise. Elle permettra à celle-ci d'atteindre son plein potentiel dans le secteur du transport intelligent. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes heureux de compter sur le soutien du gouvernement du Québec pour consolider notre position de chef de file dans le secteur naissant des logiciels pour automobiles et nous permettre de franchir cette importante étape. Après avoir dirigé l'entreprise depuis 2013, j'ai décidé de me retirer de mon poste de chef de la direction une fois la transaction conclue. Frantz Saintellemy, président et chef de l'exploitation, me succédera comme chef de la direction, et je prévois rester dans l'entreprise en tant que conseiller spécial et membre du conseil d'administration. »

Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech

« Nous disposons d'une solution logicielle unique et avant-gardiste pour la fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception qui, selon nous, contribuera à la prochaine vague de systèmes ADAS et AD des véhicules intelligents ayant de plus en plus de fonctionnalités activées par logiciel. »

Frantz Saintellemy, président et chef de l'exploitation de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de logiciels et de technologies de perception optimisée destinées aux véhicules autonomes et intelligents ainsi qu'à la sécurité automobile.

LeddarTech et Prospector Capital Corp., une société d'acquisition à vocation technologique, ont conclu récemment un accord définitif de regroupement d'entreprises qui permettra à LeddarTech de devenir une société cotée en bourse.

