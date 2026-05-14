L'accord d'option soutient l'entrée de Vector sur le marché des peptides de 80,8 milliards de dollars avec 22 nouvelles formulations de qualité pharmaceutique

MEQUON, Wisconsin, 14 mai 2026 /CNW/ - Vector Science & Therapeutics (TSXV : PAIN) (« Vector » ou la « société ») annonce aujourd'hui avoir conclu une convention d'option pour acheter une participation maximale de 15 % dans LyoGenesis Plus pour des paiements en espèces sur la durée, tirés de la trésorerie pour un montant maximal de 1 000 000 USD (l'« option »). L'option peut être exercée sur une période de trois ans. LyoGenesis Plus a conclu un accord pour acquérir MPP Group LLC (« MPP »), un organisme de développement et de fabrication de contrats homologué par la FDA et conforme aux BPFa dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin. Si elle était exercée dans son intégralité au cours des trois années, l'option donnerait à Vector une participation de 15 % dans MPP, ce qui assurerait une plateforme de fabrication à long terme de qualité pharmaceutique pour le portefeuille croissant de formulations peptidiques et de produits d'administration de médicaments de Vector.

Faits saillants

Fabrication BPFa homologuée par la FDA -- MPP exploite une installation moderne de 35 000 pieds carrés à Mequon, au Wisconsin, équipée d'instruments analytiques sophistiqués. L'option donne à Vector une participation de propriété par l'intermédiaire de LyoGenesis dans cette infrastructure, sans le coût ni le temps autrement requis pour construire une installation comparable.





-- MPP exploite une installation moderne de 35 000 pieds carrés à Mequon, au Wisconsin, équipée d'instruments analytiques sophistiqués. L'option donne à Vector une participation de propriété par l'intermédiaire de LyoGenesis dans cette infrastructure, sans le coût ni le temps autrement requis pour construire une installation comparable. 22 nouvelles formulations de peptides -- Vector et MPP élaboreront conjointement des formulations de peptides de longue conservation dont la stabilité cible peut atteindre 24 mois, y compris 14 peptides récemment retirés de la liste de la catégorie 2 de la FDA.





-- Vector et MPP élaboreront conjointement des formulations de peptides de longue conservation dont la stabilité cible peut atteindre 24 mois, y compris 14 peptides récemment retirés de la liste de la catégorie 2 de la FDA. Effet de levier de capitaux grâce à LyoGenesis Plus -- LyoGenesis Plus est bien capitalisé avec une marge de crédit pour équipement de deux millions de dollars et une facilité de comptes débiteurs d'un million de dollars, ce qui donne à Vector un accès non dilutif à des capitaux d'expansion à mesure que les besoins de fabrication augmentent.

« La propriété d'une installation de fabrication BPFa homologuée par la FDA est essentielle pour toute entreprise qui souhaite offrir des produits thérapeutiques de qualité pharmaceutique », déclare Tommy Thompson, président du conseil de Vector Science & Therapeutics et ancien secrétaire américain de la Santé et des Services sociaux. « Cette option offre à Vector une plateforme de fabrication crédible et à long terme à partir de laquelle construire son portefeuille de peptides et fournir des produits de qualité pharmaceutique aux médecins. »

Éléments clés appuyant l'exercice de l'option

L'option -- Vector a le droit d'acquérir une participation maximale de 15 % dans LyoGenesis Plus pour un placement cumulatif en espèces, provenant de sa trésorerie, d'un montant maximal de 1 000 000 USD, pouvant être exercé à tout moment sur une période de trois ans. Cette structure permet à Vector d'investir progressivement en fonction de la croissance de son entreprise et de préserver la trésorerie et les flux de trésorerie.





-- Vector a le droit d'acquérir une participation maximale de 15 % dans LyoGenesis Plus pour un placement cumulatif en espèces, provenant de sa trésorerie, d'un montant maximal de 1 000 000 USD, pouvant être exercé à tout moment sur une période de trois ans. Cette structure permet à Vector d'investir progressivement en fonction de la croissance de son entreprise et de préserver la trésorerie et les flux de trésorerie. Installation MPP -- Grâce à sa participation dans LyoGenesis Plus, Vector acquiert une participation dans l'installation de fabrication de MPP à Mequon, au Wisconsin, homologuée par la FDA et conforme aux BPFa, sans le coût ni l'échéancier requis pour construire une infrastructure équivalente.





-- Grâce à sa participation dans LyoGenesis Plus, Vector acquiert une participation dans l'installation de fabrication de MPP à Mequon, au Wisconsin, homologuée par la FDA et conforme aux BPFa, sans le coût ni l'échéancier requis pour construire une infrastructure équivalente. LyoGenesis Plus -- LyoGenesis Plus a été fondé par Tommy Thompson et Bill Jackson pour acquérir et consolider des entreprises de services pharmaceutiques. Suite à l'acquisition de MPP, LyoGenesis Plus a l'intention de continuer à rechercher d'autres CDMO en Amérique du Nord dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme.

« Le contrôle de notre plateforme de fabrication est essentiel à notre succès à long terme sur le marché des peptides », déclare Bill Jackson, chef de la direction de Vector Science & Therapeutics. « LyoGenesis Plus et MPP nous donnent une fondation de qualité pharmaceutique, et non de qualité recherche, pour fournir aux médecins de nouvelles formulations peptidiques de longue conservation alors que ce marché de 80,8 milliards de dollars continue de croître. » (Grandview Research) (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/peptide-therapeutics-market)

Tommy Thompson, président du conseil de Vector, et Bill Jackson, chef de la direction de Vector, sont propriétaires minoritaires de LyoGenesis Plus, détenant ensemble moins de 50 % de ses capitaux propres. Les deux personnes ont déclaré leurs conflits d'intérêts et se sont récusées du vote du conseil d'administration de Vector approuvant cette opération.

Questions de réglementation et d'échange

L'octroi et l'exercice de l'option ne constituent pas une « opération entre apparentés » au sens du Règlement multilatéral 61-101 : protection des détenteurs de titres minoritaires dans les opérations spéciales (« MI 61-101 »), étant donné que les parties liées de Vector ne détiennent pas plus de 50 % des titres de participation de LyoGenesis Plus. Quoi qu'il en soit, même si l'opération était considérée comme une opération entre apparentés, la société se fonderait sur les exemptions aux exigences d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires énoncées aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101, car ni la juste valeur marchande de l'option ni les actions émises lors de son exercice ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de Vector.

L'exercice de l'option est une opération susceptible d'examen en vertu de la politique 5.3 de TSXV -- Acquisitions et dispositions d'actifs hors trésorerie -- en raison de la participation de parties sans lien de dépendance. L'option ne peut être exercée tant que l'approbation conditionnelle de la TSXV n'a pas été reçue, que toute la documentation requise n'a pas été soumise et que toutes les conditions de clôture n'ont pas été remplies.

La TSXV n'a aucunement statué sur le bien fondé de l'opération proposée et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Peptides de qualité pharmaceutique et de qualité recherche

Les peptides de qualité pharmaceutique (aussi appelés peptides de qualité médicale) sont fabriqués en vertu des Bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) de la FDA des États-Unis dans des installations homologuées par la FDA. Ils sont testés selon des spécifications définies pour l'identité, la pureté, la puissance, la stérilité et les endotoxines, et ils sont destinés à être utilisés chez les humains sous la supervision d'un médecin.

En revanche, les peptides de qualité recherche ne sont produits qu'à des fins d'étude en laboratoire. Ils sont généralement étiquetés « pour usage de recherche uniquement » ou « non pour usage humain », ne sont pas fabriqués selon les normes de qualité pharmaceutique ou de stérilité et ne sont pas réglementés pour une application thérapeutique.

En vertu de cet accord, Vector et MPP développeront et fabriqueront conjointement des peptides de qualité pharmaceutique destinés exclusivement à un usage thérapeutique supervisé par un médecin.

À propos de Vector Science & Therapeutics

Vector Science & Therapeutics, Inc., dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, développe de nouveaux dispositifs biomécaniques et des plateformes actives d'administration localisée de médicaments pour permettre aux cliniciens de réaliser des interventions dirigées lorsque la précision n'est pas négociable et que les risques systémiques sont inacceptables. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le mnémo PAIN. Pour en savoir plus, visitez www.vectorscience.co.

À propos de MPP Group LLC

MPP Group LLC est une organisation de développement et de fabrication sous contrat dont le siège social est situé à Mequon, au Wisconsin, exploitant une installation de fabrication de médicaments homologuée par la FDA avec des capacités aseptiques conformes aux BPFa. MPP offre des services à ses clients dans les domaines du développement de formulations pharmaceutiques, du développement de méthodes analytiques et de la fabrication aseptique à petite et moyenne échelle.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant l'élaboration et la fabrication de formulations peptidiques, le début et le calendrier des activités de formulation et de fabrication, les attentes en matière de dépenses en capital, la taille du marché et la stratégie de mise sur le marché de la société. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le rendement ou les accomplissements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés. Vector Science & Therapeutics ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

CONTACT : Relations avec les investisseurs et les médias : Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics, [email protected], 289-659-9313