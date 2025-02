Vapotage et consommation chez les jeunes - Le gouvernement fédéral ne doit pas bannir les saveurs mais agir sur commerce illicite et le cannabis

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le 12 février dernier, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) publiait un communiqué afin de commenter les résultats de L'Enquête canadienne sur la consommation de substances1, qui révèle que 31 % des adolescents canadiens âgés de 15 à 19 ans vapotent. Pour remédier à cette situation, la CQCT demande au gouvernement fédéral d'imiter le Québec et d'abolir les saveurs dans le vapotage dans le reste du Canada et d'appliquer ainsi la même recette catastrophique qui contribue justement à l'augmentation du taux de vapotage chez les jeunes. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) supplie le gouvernement fédéral de ne pas aller de l'avant avec cette demande et de s'attaquer au véritable problème : le commerce illicite, qui favorise grandement le vapotage chez les jeunes.

Les chiffres de l'Enquête corroborent ceux du sondage Léger

Au printemps 2024, la CDVQ a mandaté la firme Léger pour réaliser un sondage afin d'évaluer la situation après l'abolition des saveurs. Ce sondage a révélé les mêmes résultats que l'Enquête, soit que 30 % des jeunes vapotent. Il a également démontré que 36 % des vapoteurs avaient recommencé à fumer depuis l'abolition des saveurs. Dans les deux cas, il s'agit d'un grave problème de santé publique. « Je ne comprends vraiment pas la position de la CQCT et de sa porte-parole et codirectrice, Flory Doucas. Elle doit bien constater que, depuis l'abolition des saveurs, les jeunes Québécois vapotent plus que jamais et que des milliers de vapoteurs sont retournés à la cigarette, sans compter que l'explosion du marché illicite entraîne la circulation de nombreux produits de vapotage dangereux partout au Québec », a commenté Valérie Galant, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec.

48 % des jeunes consomment du cannabis. Ça ne vous inquiète pas Flory ?

Alors que Mme Doucas s'inquiète, avec raison, du nombre grandissant de jeunes qui vapotent, elle semble omettre de mentionner une statistique importante et très inquiétante d'un point de vue santé publique issue de cette Enquête : 48 % de ces mêmes jeunes affirment avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ! Une substance nocive pour la santé comme le rapporte Santé Canada 2, « Les effets à long terme du cannabis sur le cerveau peuvent comprendre un risque accru de dépendance. La consommation à long terme du cannabis peut également nuire à : la mémoire, la concentration, l'intelligence (QI) et la capacité de réfléchir et de prendre des décisions ». Ce silence déplorable de la CQCT face à la consommation alarmante de cannabis chez les jeunes est désolant et incompréhensible. Malheureusement, le gouvernement du Québec se sert des lobbys qu'il finance, comme la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, pour cacher son incompétence en matière de vapotage et protéger la vente de cannabis, qui lui rapporte des sommes considérables3, notamment grâce à la consommation des jeunes, au prix de leur santé.

« En terminant, je veux demander à la ministre fédérale des Dépendances, Mme Ya'ara Saks, de ne pas céder et d'examiner attentivement ce qui se passe réellement au Québec avant de prendre une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé publique au Canada », a conclu Mme Galant.

Vous pouvez consulter le sondage Léger en vous rendant sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/

________________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-alcool-drogues/sommaire-2023.html 2 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/effets-sante/effets.html 3 https://www.lapresse.ca/affaires/2024-11-14/la-sqdc-augmente-ses-benefices-et-ses-revenus.php#:~:text=(Montr%C3%A9al)%20La%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%20du,%2C%20%C3%A0%2029%2C4%20millions.

